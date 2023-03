Pour des raisons indépendantes de sa volonté, le Magic Circus of Samoa ne pourra pas entrer en piste ce samedi soir, comme c’était prévu. Les spectacles sous le chapiteau d’Outumaoro débuteront le samedi 11 mars, et se poursuivront pendant au moins un mois. Les détenteurs de billets pour des représentations annulées seront contactés pour une reprogrammation ou un remboursement.

Quelques jours de plus à attendre pour découvrir ou retrouver le Fabuleux Cirque de Samoa. Alors que la première représentation du nouveau spectacle de la troupe internationale était prévue pour ce samedi 4 mars au soir, le cirque a annoncé qu’il était contraint de décaler sa première d’une semaine « pour des raisons indépendante de sa volonté ». « Tous les efforts ont été rassemblés pour maintenir ces représentations » précisent la troupe de Tupa’i Bruno qui remercie d’avance le public polynésien pour sa « patience ». Sept représentations sont donc annulées, mais les trapézistes, contorsionnistes, clowns, jongleurs et autres artistes seront bien en piste pour la « première », désormais programmée au samedi 11 mars à 19 heures. Les spectateurs qui ont déjà acheté des places pour les représentations précédentes seront tous contactés et pourront demander le remboursement de leur billet ou de le reporter à une représentation ultérieure. Et il y en aura : le chapiteau du Magic Circus, qui n’avait plus fait escale au fenua depuis 2019, doit rester dressé à Outumaoro pour au moins un mois, avec des spectacles programmés tous les jours sauf le lundi. Le « plus grand show du Pacifique » must go on !

Plus d’information sur les remboursements et les reprogrammations par mail sur [email protected], par téléphone au 40 43 41 00 (à partir de lundi 6 mars à 8 heures) ou directement à l’accueil de Radio1 et Tiare FM à Fare ute. Les billets pour les prochaines semaines, eux, sont toujours en vente sur ticket-pacific.pf et dans le réseau habituel.