Citerne d’Erima : 5 ans d’inéligibilité pour Flosse

Le délibéré de l’affaire de la citerne d’eau de Erima a été rendu ce jeudi matin : Gaston Flosse écope de 2 ans prison avec sursis, 10 millions de Fcfp d’amende et 5 ans d’inéligibilité. Impliqué également dans l’affaire, Édouard Fritch lui, a été condamné à verser une amende d’un montant d’un million de francs.

Le délibéré est tombé ce matin pour Gaston Flosse et Édouard Fritch. La Cour d’appel a prononcé une peine d’inéligibilité d’une durée de 5 ans à l’encontre du vieux lion. Par ailleurs, le président du Tahoera’a écope de 2 ans prison avec sursis, d’une amende de 10 millions de Fcfp d’amende. De son côté, Édouard Fritch écope d’une amende d’un montant d’un million de francs mais aucune peine d’inéligibilité n’a été prononcée à son égard. Suite à ce délibéré, Gaston Flosse a décidé de se pourvoir en cassation, car pour lui, « c’est un coup monté contre moi. »

Lors du procès en première instance devant le tribunal correctionnel en juillet 2019, l’ancien président, Gaston Flosse, avait écopé de 2 ans de prison avec sursis, 10 millions de Fcfp d’amende et 3 ans d’inéligibilité. Le président et maire de Pirae, Édouard Fritch, avait été condamné lui, à 5 millions de Fcfp d’amende et 46,3 millions de Fcfp de dommages et intérêts.

Pour rappel, Gaston Flosse et Édouard Fritch auraient bénéficié depuis 1989 d’une alimentation gratuite en eau grâce à une station de pompage bâtie sur la rivière Nahoata au frais de la commune de Pirae.