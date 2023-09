Climat des affaires en baisse au 2e trimestre 2023

L’indicateur du climat des affaires de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) reste au-dessus de sa moyenne de longue période sur l’intervalle avril-juin 2023, mais se replie cependant de 3,7 points par rapport au premier trimestre.

L’indicateur du climat des affaires atteint 110,8 points au deuxième trimestre 2023, soit près de 11 points au-dessus de sa moyenne de longue période. C’est toutefois 3,7 points de moins qu’au premier trimestre, en raison notamment de prévisions moins optimistes des chefs d’entreprise.

Pourtant, indique l’IEOM, ces mêmes chefs d’entreprises « restent relativement confiants pour le prochain trimestre » : ils envisagent des recrutements, une stabilisation de leurs prix de vente, et de leur situation de trésorerie. Leur coup de blues du 2e trimestre serait-il lié au changement de gouvernement ?

Lente décrue de l’inflation

Depuis le pic du dernier trimestre 2022 (+8,5% en glissement annuel), le rythme de progression de l’indice des prix à la consommation s’est modéré : +3,8% au 2e trimestre 2023 , après +5,6% au premier. Toutefois, en moyenne annuelle, la hausse est encore marquée : +6,4%.

En juin 2023, les prix de l’alimentaire (+8,2% en glissement annuel) et du poste « logements, eau, électricité, gaz et autres combustibles » (+4,1% en glissement annuel), bien qu’en ralentissement, continuent à peser sur l’indice global. Les seuls éléments qui ont contribué à infléchir la tendance sont les communication (-17,8%) et les vêtements et chaussures (-3,8%)

Emploi toujours en hausse

Sur les trois premiers mois de l’année1, les effectifs salariés moyens s’élèvent à 70 300, en forte hausse par rapport au premier trimestre 2022 (67 500). L’indice de l’emploi salarié du secteur marchand du mois de juin progresse, pour sa part, de 3,6 % en rythme annuel, toujours soutenu par l’hôtellerie-restauration (+6,2 %) et les autres services (+5,7 %), ainsi que le commerce (+2,4 %) et l’industrie (+1,2 %), mais dans une moindre mesure. Seul le secteur de la construction s’affiche en retrait (-1,3 %).

Au deuxième trimestre 2023, les offres d’emploi augmentent de près de 8 % en glissement annuel (490 en moyenne contre 454 au deuxième trimestre 2022). En parallèle, le nombre moyen de demandeurs d’emploi recule significativement (-21,5 %).*

Une consommation fragile

Au deuxième trimestre 2023, les commerçants interrogés par l’IEOM estiment que leur courant d’affaires a faiblement progressé. La modeste hausse de la valeur des importations de biens de consommation (hors alimentaire) illustre ce constat (+1,2 % en glissement annuel). Pour les trois prochains mois, les commerçants sont moins optimistes. Ils anticipent une stabilisation de

l’activité qui se manifeste déjà dans la production de crédit de consommation aux ménages. En progression continue depuis fin 2021, elle s’est contractée de 6,3 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2023.

L’investissement reste soutenu pour les entreprises, les crédits à l’habitat reculent

Alors que les entreprises confortent leurs intentions d’investir à l’horizon d’un an, les ménages semblent beaucoup plus frileux.

La production de crédits à l’équipement des entreprises a plus que doublé au deuxième trimestre 2023 par rapport au deuxième trimestre 2022 (11,8 Mds F CFP contre 4,9 Mds F CFP en 2022). Cette hausse est cependant à nuancer car portée à plus de la moitié par seulement 6 crédits dont 3 dans le secteur des énergies renouvelables (soit 4 % des dossiers).

Les ménages interrogés lors de l’enquête CEROM2 sont encore peu enclins à prévoir des investissements immobiliers, rebutés par les prix des biens et le niveau des taux d’intérêt élevés. Cette réticence se reflète dans la production de crédits à l’habitat des ménages qui recule de 3,6 % sur un an, après une hausse de 24,4 % au trimestre précédent.

