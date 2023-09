La compagnie Baccalà revient, douze ans après, à la Maison de la Culture avec son show qui a fait le tour du monde. 50 pays, 5 continents, et beaucoup de récompenses pour ce duo qui se balade entre clowneries, musique ou jongleries, et parvient à faire rire, impressionner, rêver ou réfléchir sans prononcer une seule parole.

Pss Pss. Ne vous attendez pas à davantage de texte lors de l’unique représentation au Grand théâtre, il n’y en aura pas. Le show à succès de la troupe Baccalà s’installe pour une représentation scolaire et une soirée grand public à la Maison de la Culture, sur invitation de la Compagnie du Caméléon. Une « réinvitation« , même puisque le duo d’acteurs suisso-italien et son technicien étaient déjà venus présenter ce spectacle voilà maintenant 12 ans au fenua. Depuis, Pss Pss a parcouru le monde : 50 pays, 5 continents, des prix de Moscou à l’Australie, en passant par Édimbourg ou les États-Unis, et 1 000 shows à l’actif de ces deux acteurs, qui viennent du « théâtre physique » mais qui sont passés par le cirque traditionnel et contemporain. « À un moment, on a décidé de retourner au théâtre pour faire quelque chose de plus minimaliste, plus fin, explique Simone Fassari. Et du coup on a mis ensemble les clowns, c’est ça qu’on est à la base, l’acrobatie du cirque, le théâtre… C’est de là qu’est sorti Pss Pss« .

Et la sauce a pris. Sur scène, règne une ambiance un peu surréaliste, très poétique, dans laquelle les deux virtuoses impressionnent autant qu’ils communiquent avec le public… Sans jamais prononcer une seule parole, ils arrivent à fait rire, à étonner, faire rêver, et pourquoi pas réfléchir sur les relations humaines, au cœur de ce « passage » sur scène. Des clowns, donc, mais pas n’importe lesquels : « C’est clair qu’il y a un peu d’inspiration de l’univers du film muet, Charlie Chaplin, Buster Keaton. On a aussi recherché dans le cirque traditionnel : les clowns qui sont ces personnages qui peuvent tout faire, qui sont acrobates, jongleurs, musiciens, détaille Camilla Pessi, l’autre membre du duo Baccala. Ce qui est génial, c’est quand on va dans un pays comme le Japon, on ne connait pas la langue, mais dès qu’on monte sur scène et qu’on joue le spectacle, il y a des symboliques qui nous permettent de communiquer… C’est un langage universel. »

Pss Pss sera donc sur la scène du Grand théâtre de la Maison de la culture samedi soir pour une représentation unique pour le grand public (le duo organise un show spécial scolaires ce jeudi). Les places, c’est sur ticket pacific.pf, dans vos magasins Carrefour et à l’accueil de Radio1 et Tiare FM à Fare ute.