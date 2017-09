Club Dorothée, 30 ans déjà … – Edito 15/09/2017

Aujourd’hui je vais m’adresser à tous ceux à qui ce thème musical dit quelque chose … (extrait générique Club Dorothée) Oui, ça y est une pointe de nostalgie vous anime, un frisson vous parcourt ? Vos joues deviennent chaude ? Le Club Dorothée. Il y a 30 ans sur l’antenne de TF1 naissait cette émission que tous les trentenaires et quadras y compris ceux du Fenua connaissent parfaitement. Ce sont nos souvenirs de jeunesse. Et là vos gamins dans la voiture ne comprennent pas l’état dans lequel ça vient de vous mettre parce que le Club Dorothée ça ne leur parle pas du tout, mais alors pas du tout. A l’époque pourtant, ça avait de la gueule, parents et enfants connaissaient le Club Do et son pendant tout sage sur Antenne 2, le fameux Récré A2, deux programmes qui se livraient une guerre ouverte pour notre plus grand bonheur.

Des 4 coins de l’univers quand triomphe le mal, sans hésiter ils partent en guerre pour un monde idéal. De qui je parle ? … (extrait générique Les Chevaliers du Zodiaque) Oui les Chevaliers du Zodiaque. Avec leur allure principalement Androgyne heureusement qu’il y en avait un qui voulait serrer la Princesse Athéna parce que sinon c’était quand même un peu suspect. Surtout celui avec son armure rose et ses chaînes, Andromède, on sentait le potentiel de coquinou qui aime les liens … Apparemment ils manquent tellement que Netflix a décidé de relancer une version modernisée de la série animée plus tard cette année. Je ne vous cache pas que j’ai hâte, et non je n’ai pas honte.

Moitié homme, moitié robot, le plus valeureux des héros. De qui je parle ? … (extrait générique Bioman) Oui, Bioman !

Ce que les jeunes d’aujourd’hui ne savent pas, vous tous qui êtes fans de Dragonball Z et en ce moment de Dragonball Super, c’est que nous on a assisté à l’arrivé de Sangoku en France, c’était dans le Club Dorothée, et aujourd’hui encore je pourrais vous chanter par cœur le générique d’Ariane … (extrait générique Dragonball)

30 ans déjà, et ça nous a bercé jusqu’au début des années 2000, Dorothée était une super star que tous les enfants rêvaient de voir en vrai. En 1994 c’est devenu réalité pour moi, et j’ai l’occasion ici de remercier Sonia et Albert Aline qui avaient produit deux énormes concerts de l’animatrice vedette et chanteuse. Des dizaines d’émissions du Club Dorothée avaient été tournées dans nos paysages magnifiques faisant rêver des millions de français petits et grands. Cet édito pour vous dire que malgré le temps qui passe, assumons nos responsabilités avec sérieux, mais sachons garder une âme d’enfants. Vice les vacances, vive l’insouciance ! (extrait indicatif sonore Vive les vacances, Dorothée)