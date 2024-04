CMA CGM devrait céder les activités polynésiennes de Bolloré Logistics au groupe Balguerie

Conformément aux engagements pris par CMA CGM auprès de la Commission européenne et de l’APC dans le cadre de l’acquisition de Bolloré Logistics, le groupe a initié la cession de 100 % des activités de Bolloré Logistics en Polynésie, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, et en Guyane, souligne notre partenaire Outremers360°.

« Le groupe CMA CGM a reçu une promesse d’achat du groupe Balguerie avec lequel il a signé un accord d’exclusivité pour la cession de ces activités », indique ainsi le groupe français, numéro 3 mondial du transport maritime. La confirmation de cette promesse d’achat interviendra à l’issue des procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel compétentes.

« De plus, l’acquisition effective de ces activités par le groupe Balguerie est conditionnée à l’obtention des autorisations réglementaires applicables, ainsi qu’à l’agrément des deux autorités de concurrence au titre des engagements souscrits par CMA CGM ». Les activités de Bolloré Logistics à La Réunion et en Nouvelle Calédonie ne sont pas concernées par la cession et resteront donc dans le périmètre du groupe CMA CGM.

En 2023, le groupe CMA CGM avait acquis Bolloré Logistics pour la somme de 4,65 milliards d’euros. Dix-huit autorités de la concurrence autour du monde avaient donné leur avis sur cette vente, dont l’Autorité polynésienne de la concurrence, qui a rendu le sien en février dernier. L’APC avait conditionné son autorisation à une revente d’actifs en Polynésie pour éviter une trop grande concentration verticale qui pourrait nuire aux transitaires existants et au consommateur.