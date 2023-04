CMA CGM veut acquérir Bolloré Logistics, une opération à 5 milliards d’euros

L’armateur français CMA CGM est entré en « négociations exclusives » avec Bolloré pour acquérir ses activités de transport et de logistique, sur la base d’une valeur d’entreprise de 5 milliards d’euros, ont annoncé mardi les deux entreprises. Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.

La cession de Bolloré Logistics, si cette « offre spontanée » de CMA CGM aboutit, constituera la deuxième du genre en quelques mois pour Bolloré, après la vente conclue fin décembre de sa branche logistique africaine à un autre armateur, concurrent de CMA CGM, l’italo-suisse MSC, pour 5,7 milliards d’euros. Selon CMA CGM, « cette entrée en discussions exclusives s’intègre dans la stratégie du groupe » reposant sur « le transport maritime et la logistique, et qui vise à offrir et à développer des solutions complètes pour soutenir les chaînes d’approvisionnement de ses clients ». »Si elle aboutit, cette acquisition renforcerait l’activité logistique du groupe CMA CGM », a fait valoir le groupe, tout en prévenant que « ces discussions ne préjugent pas de la finalisation d’une éventuelle acquisition ».

De son côté, le groupe Bolloré a confirmé, dans un communiqué distinct, « avoir reçu du groupe CMA CGM une offre d’achat spontanée pour ses activités de commission de transport et de logistique regroupées dans Bolloré Logistics, sur la base d’une valeur d’entreprise (…) de 5 milliards d’euros ». Il s’agit désormais de réaliser « une phase d’audit confirmatoire et la tenue de négociations contractuelles pour que CMA CGM puisse remettre, le cas échéant, une promesse d’achat correspondant à cette offre autour du 8 mai 2023 », selon la même source. Bolloré a aussi relevé que la réalisation de l’opération resterait « conditionnée à l’obtention d’autorisations réglementaires » et qu' »aucune décision de cession ne sera prise avant l’issue des procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel compétentes ».

Le conseil d’administration du groupe Bolloré doit se prononcer sur l’intérêt de cette offre lors d’une réunion mardi. Longtemps dans le rouge, CMA CGM a profité à plein de la surchauffe du transport maritime créée par la crise du Covid-19, avec un bénéfice net record de plus de 23 milliards d’euros en 2022, surpassant les groupes du CAC 40. Dirigé par Rodolphe Saadé, il a multiplié les acquisitions et participations dans des fleurons français. L’armateur est entré en 2022 au capital d’Air France-KLM et d’Eutelsat, et a acquis le transporteur de véhicules Gefco ainsi que des sociétés dans la logistique de l’e-commerce. Cette année, il a également pris 12% de la compagnie Brittany Ferries.

Rodolphe Saadé a racheté le pilier de la presse locale La Provence, pris une part minoritaire du groupe M6 et du média de vidéo en ligne Brut, et CMA CGM deviendra cet été le sponsor principal de l’Olympique de Marseille. Le groupe Bolloré gagnait plus de 4% à la Bourse de Paris et Vivendi, contrôlé par Bolloré s’envolait de 6% vers 13H50, dans un marché en légère hausse.