Cocaïne saisie sur un voilier suédois : audience le 20 octobre

Vendredi 23 septembre le procureur annonçait l’ouverture d’une enquête dont font l’objet deux Suédois qui transportaient 423,862 kilos de cocaïne du Panama vers l’Australie. Ce dimanche le capitaine âgé de 55 ans, qui a « protesté de son innocence », a été placé sous contrôle judiciaire, tandis que le matelot ayant reconnu les faits a été placé en détention provisoire. Ils sont convoqués en audience devant le tribunal correctionnel le 20 octobre à 13h30.

Mercredi 21 septembre, un contrôle douanier a permis d’intercepter un voilier battant pavillon suédois qui transportait 423,862 kilogrammes de cocaïne depuis le Panama vers l’Australie. À bord, deux ressortissants suédois, qui font l’objet d’une enquête de l’Ofast et de la DTPN. Il s’agit de deux hommes âgés de 55 et 46 ans. Le premier, capitaine du navire, « proteste de son innocence » tandis que le matelot lui a reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Le capitaine placé sous contrôle judiciaire et le matelot en détention provisoire

Le procureur de la République a annoncé ce lundi, au terme de leur garde à vue de 48 heures, le placement en détention provisoire du matelot et le placement sous contrôle judiciaire du capitaine, conformément à la décision du juge des libertés et de la détention. Ils seront entendus par le tribunal correctionnel lors d’une audience fixée au 20 octobre à 13h30. Ils sont poursuivis pour « importation, détention et transport de stupéfiants, délit douanier de contrebande, des faits commis en Polynésie française du 15 au 21 septembre 2022 ». Pour rappel ils encourent dix ans d’emprisonnement, 7 500 000 euros d’amende et une amende douanière « égale au minimum au montant de la valeur marchande sur le marché illicite de la drogue ».

Hervé Leroy a précisé une fois de plus que la cargaison illicite n’était aucunement destinée au marché polynésien mais bien au marché australien, où il y a « une demande assez forte, et des prix élevés du gramme de cocaïne de l’ordre de 216 euros ». Seules de « très faibles quantités » auraient été saisies en Polynésie par le passé.