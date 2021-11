Coke en stock : l’affaire envoyée au 12 avril

Outre l’affaire Ravel-Le Gayic qui a été renvoyée, ce matin le tribunal de première instance a également renvoyé, cette fois au 12 avril prochain, le procès des trois trafiquants qui avaient été arrêtés à Nuku Hiva après la découverte de 500 kg de cocaïne sur leur voilier.

En octobre 2017, la douane découvrait à bord d’un voilier, le Maoae, qui faisait relâche aux Marquises, 500 kilos de cocaïne. Les trois hommes d’équipage, deux Néerlandais et un Polonais, étaient mis en examen puis placés en détention provisoire et enfin sous contrôle judiciaire puisque la détention provisoire ne peut durer plus de deux ans. En juillet 2020 l’un d’entre eux, le jeune Polonais qui n’avait jamais été inquiété pour stupéfiants et niait avoir eu connaissance de cette cargaison illégale, avait été autorisé par la chambre de l’instruction à quitter le territoire en attendant la tenue de leur procès pour importation et transport illicite de produits stupéfiants. Il était retourné aux Pays-Bas où il réside.

Là encore, la difficulté de revenir en Polynésie en ces temps de restrictions sanitaires a été invoquée, et le procès est renvoyé au 12 avril prochain.