Collecte de déchets électroniques samedi à Mahina

Le Syndicat Fenua Ma organise ce samedi 27 juillet sur le parking du collège de Mahina de 8h à 11h, une collecte de déchets électroniques. Celle-ci est réservée uniquement aux particuliers.

On a tous chez nous des ordinateurs, tablettes, télévisions, téléphones ou consoles de jeux qui ne fonctionnent plus et que l’on accumule à défaut d’endroits où les déposer, ou dans un ultime espoir de leur donner une seconde vie. Chose qui n’arrive jamais.

Donc, si vous êtes dans ce cas, vous serez concernés par la collecte de déchets électroniques qu’organise Fenua Ma ce samedi au collège de Mahina à partir de 8 heures.

Lors des précédentes collectes 18,3 tonnes de déchets électroniques ont été récoltées. Les prochaines opérations se dérouleront sur Papeete, Pirae, Arue et Faa’a.