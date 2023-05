Collectes de sang à la Maison de la culture mardi 9 mai et à l’InterContinental le 10 mai

Le Centre de transfusion sanguine du CHPF organise une collecte à la salle Muriavai le mardi 9 mai.

Les besoins en poches de sang et de plasma sont toujours aussi important dans nos structures hospitalières. Oncologie, maternité, traumatologie dépendent de la générosité des donneurs.

Mardi 9 mai, de 8 heures à 11 heures, le Centre de transfusion sanguine organise donc une collecte de sang à la salle Muriavai de la Maison de la Culture.

Une autre collecte est organisée le lendemain, de 8 heures à 11 heures, à l’hôtel InterContinental Tahiti de Faa’a.

Pour les personnes qui souhaitent faire un don du sang à un autre moment, le CTS les accueille toujours au 2e étage du CHPF, du lundi au jeudi de 7 à 15 heures, et le vendredi de 7 à 14 heures. Rappelons que toute personne de 18 à 70 ans et de plus de 50kg peut donner son sang, à raison de quatre dons par an pour une femme et six dons par an pour un homme, en respectant un délai de deux mois entre chaque don. Traumatologie et maternité sont les deux service hospitaliers qui nécessitent le plus de réserves de produits sanguins.