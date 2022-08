Collecte de sang le 1er septembre : « Tends le bras, donne la vie »

Le centre de transfusion sanguine du Taaone organise une collecte de sang le jeudi 1er septembre de 8 heures à 11 heures au Tahiti Pearl Beach Resort en salle Dolphin.

Le centre de transfusion sanguine du Taaone lance un appel aux donneurs de sang volontaires. Ce jeudi 1er septembre une collecte à Arue sera organisé au Tahiti Pearl Beach Resort en salle Dolphin. Le CTS du Taaone, approvisionné uniquement par des dons locaux qui constituent un stock limité, a un message clair : « Tends le bras, donne la vie en nous rejoignant à la collecte! «

Les volontaires doivent remplir des conditions particulières pour pouvoir donner leur sang : être âgé de 18 à 70 ans, se présenter muni d’une pièce d’identité avec photo, peser plus de 50 kg, ne pas avoir fait de piercing ni de tatouage récemment, ne pas avoir subi d’intervention chirurgicale, ni pris des antibiotiques sur les 7 derniers jours, entre autres. Pour plus de renseignements, le CTS où il également possible de se rendre en semaine de 7 heures à 15 heures (14 heure le vendredi), est joignable au 40 48 47 74.

Avec communiqué.