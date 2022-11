Colloque anti-drogue : les trafiquants « exploitent une chaîne de misère »

Les autorités policières, judiciaires et douanières de France et de Polynésie, des États-Unis, d’Australie et de Nouvelle-Zélande sont réunies à Papeete, dans un colloque de trois jours sur la lutte concertée contre les trafics de drogue.

Comment collaborer entre pays de la zone Pacifique pour lutter contre les trafics de drogue, c’est l’objet du colloque qui se tient sur trois jours à Papeete. En ouverture ce matin, le premier président de la cour d’appel de Papeete, Thierry Polle a souhaité « des travaux empreints d’une bonne dose d’optimisme et de raison, nous en avons besoin. »

Des représentants des autorités policières, douanières et judiciaires de France, Polynésie, États-Unis, Australie et Nouvelle-Zélande sont donc ici, après une première réunion l’an dernier à Los Angeles, pour trouver les voies d’une meilleure coopération, à la fois en décloisonnant les services dans chaque pays, et en établissant des communications entre homologues de différents pays.

Olivier Christen, directeur des Affaires criminelles et de la politique pénale au ministère de la Justice, veut agir à la fois sur les consommateurs et sur les trafiquants.

Le ministre de la Santé, Jacques Raynal, était d’ailleurs présent à l’ouverture du colloque ce matin. Il espère que la prévention et le traitement des addictions – une compétence du Pays – pourront aussi bénéficier de moyens supplémentaires de la part de l’État. Dans son discours, le président du Pays Édouard Fritch a donné quelques chiffres : 6 000 consultations en 2021 au centre de prévention et de soins aux addictions, 1 800 patients régulièrement suivis, et 734 nouvelles demandes de suivi en 2022. Son action se verra renforcée par l’ouverture prochaine du pôle de santé mentale, « avec, notamment, la création d’une unité d’hospitalisation pour le sevrage, un suivi post-cure, un hôpital de jour en addictologie. » Il y aurait 10 000 consommateurs d’ice au fenua : leur âge moyen est de 37 ans, mais l’âge de la première expérience baisse constamment, et est aujourd’hui de 15 ans. Pour le cannabis, c’est plutôt vers 12 ans que la première consommation survient. Édouard Fritch a détaillé les actions de prévention en milieu scolaire et celle de la Délégation à la prévention de la délinquance de la jeunesse,et salué l’action des clubs et des fédérations sportives.

La crainte des autorités, ici en Polynésie, est de voir débarquer d’autres types de drogues dures : cocaïne ou opiacés type Fentanyl, qui a fait plus de 80 000 morts aux États-Unis en 2021. Olivier Christen rappelle que les trafiquants s’adaptent vite, et « exploitent toute une chaine de misère. »

Rappelons que le colloque se tient à huis clos, car de nombreuses informations opérationnelles seront évoquées durant ces trois jours.