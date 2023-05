Colloque Handi-Cap du 22 au 26 mai à l’UPF

L’Université de la Polynésie française organise la semaine prochaine un colloque sur le handicap. Des intervenants locaux et internationaux, venus de multiples disciplines, qui doivent confronter les politiques publiques sur le sujet, et particulièrement sur l’accueil des étudiants porteurs de handicap, avec pour objectif une « société polynésienne inclusive ».

La mission handicap de l’Université de la Polynésie française, menée par Karine Léocadie, organise la semaine prochaine un colloque sur le thème « Mettre le CAP vers une société polynésienne inclusive ». Si l’objectif premier est de mieux accueillir les étudiants porteurs de handicaps, les nombreux intervenants de Polynésie, mais aussi de France, d’Australie et de Hawaii veulent parler du « vivre ensemble » dans la société en général.

Il ne s’agit pas de « pointer du doigt », mais d’aboutir à des solutions, dit Chloé Rousselle, ergothérapeute.

Le colloque accueillera aussi les témoignages de personnes handicapées, d’écoliers et d’étudiants et de leurs parents. « Ils pourront nous parler de la différence entre ce qu’on croit être mis en place, et les aides et le soutien qui sont réellement accessibles, » poursuit Chloé Rousselle. Il sera aussi question « de tout ce qui est insertion professionnelle », car les entreprises ont-elles aussi des efforts à faire en la matière.

Le colloque est ouvert à tout le monde, « parce que c’est ensemble qu’on peut changer les choses », conclut Chloé Rousselle.

Le programme complet :

Programme Colloque Handicap