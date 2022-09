Color TRT Fun Run 2022 : « Courir pour bouger, en s’amusant »

Le départ de la Color TRT Fun Run 2022 sera donné à Fare Ute le samedi 24 septembre à 15 heures. Pour participer les billets sont en vente chez Intersport de 8 heures à 17 heures en semaine et samedi 17 septembre jusqu’à midi.

Après deux ans d’absence, la Color TRT Fun Run organisée par Tahitian Running Team, revient à Fare Ute le samedi 24 septembre. Le concept reste le même : courir pour le fun, sans compétition, en se faisant asperger de poudre colorée biodégradable et hypoallergénique. Des animations surprises et des cadeaux attendront les participants durant la course qui est ouverte à tous publics, du moment que l’on est âgé de plus de 6 ans.

Une course pour « faire bouger les familles » et récolter des fonds

Il s’agit pour les organisateurs de proposer un moment festif et de promouvoir une activité physique régulière en famille. Le parcours est sécurisé pour l’occasion et les participants peuvent parcourir la boucle de 2,5 kilomètres autant de fois qu’ils le veulent en marchant ou en courant. Et puis la course est aussi une occasion de réunir des fonds qui seront reversés à l’association de quartier « Tamarii Ameri ». Et pendant la course une autre association, celle des Amazones, sera également présente avec un stand de couleur rose pour sensibiliser le public au cancer du sein.

Les inscriptions à la Color TRT Fun Run se font à Intersport en semaine de 8 heures à 17 heures et ce samedi 17 septembre jusqu’à midi, pour un tarif de 2 000 francs par adulte et 1 500 francs pour les enfants de 6 à 14 ans.