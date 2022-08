Comptes dormants : l’OPT va devoir rembourser des commissions

L’association de consommateurs Te Tia Ara avait dénoncé les commissions de 6000 francs prélevées tous les six mois par Fare Rata sur les comptes CCP sans opération. Des commissions supérieures au plafond légal, a confirmé le Haussariat : la filiale de l’OPT a dû se mettre en conformité et a lancé une campagne de remboursement de ses clients.

C’est une plainte qui a payé pour Te Tia Ara. En novembre dernier, l’association de défense des consommateurs polynésiens avait saisi le Haut-commissariat sur certaines commissions prélevées sur les comptes CCP du fenua. Plusieurs bénéficiaires de comptes s’étaient en effet plaints de s’être vus ponctionnés plusieurs fois 6000 francs par Fare Rata. C’était en effet, depuis 2020 et jusqu’il y a peu le tarif appliqué par la filial de l’OPT tous les 6 mois sur les comptes considérés comme « dormants », c’est-à-dire qui ne font l’objet d’aucune opération. Impossible de chiffrer leur nombre, ni la somme totale des commissions prélevées pour ce motif, mais d’après Te Tia Ara, beaucoup de Polynésiens ne touchent que peu souvent à leur compte CCP et sont donc concernés par ces commissions… illégales.

Car comme l’avait soulevé l’association, ce montant et cette fréquence dépassent les plafonds autorisés par le code monétaire et financier applicable aux banques polynésiennes. La loi Eckert, qui est venu le modifier au niveau national en 2014 a fixé à 3600 francs le montant maximum de ce type de commissions, qui ne peuvent être prélevées qu’au terme d’une année pleine sans mouvement, et donc pas tous les six mois. Ce qu’a fini par confirmé le Haut-commissariat dans une lettre envoyé à Te Tia Ara le 19 juillet. « Interrogée par mes services, la SAS Fare Rata a confirmé la mise en conformité de l’établissement au regard de la loi Eckert et le plafonnement des frais sur les comptes non-mouvementés », écrit Éric Requet, secrétaire général du Haussariat et qui assure l’intérim du représentant de l’État au fenua. L’OPT aurait lancé une campagne de remboursement des frais indûment prélevés dès le mois de mars 2022. Mais Te Tia Ara se veut prudente : « Si vous êtes concernés par cette commission, n’hésitez pas à nous faire part de votre expérience personnelle, nous sommes à votre écoute », précise l’association.