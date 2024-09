Concert de la Paix : un évènement solidaire pour les femmes « méritantes mais défavorisées »

Le Conservatoire artistique de Polynésie française et le club Soroptimist s’associent cette année encore pour la 12e édition du concert de la Paix. Au programme: de la tradition, du classique et du lyrisme. Cette soirée solidaire qui permet « de soutenir de jeunes femmes méritantes dans leur parcours artistique » aura lieu le 4 octobre à la mairie de Pirae.

C’est un rendez-vous désormais incontournable pour le Conservatoire artistique de Polynésie française (CAPF) et le club Soroptimist : le concert de la Paix. Il aura lieu, comme chaque année, à la mairie de Pirae, le 4 octobre prochain. Depuis sa création, cet évènement solidaire, qui marque le début de la saison des galas du Fare upa rau de Tipaerui, a permis d’accompagner près de 200 femmes. « C’est en quelque sorte une levée de fonds pour des jeunes filles méritantes mais défavorisées. Elles sont aidées à pratiquer une discipline culturelle, traditionnelle ou classique, et certaines sont devenues professionnelles aujourd’hui », confie Frédéric Cibard, chargé de communication du CAPF.

C’est le cas par exemple de Mahealani Amaru, « une jeune fille extrêmement sensible qu’on a amenée jusqu’à la médaille d’or du conservatoire ». Après avoir intégré l’École nationale de théâtre de Limoges pendant un an, elle est devenue la première Polynésienne à obtenir le diplôme national de comédienne professionnelle. Un parcours sans faute, rendu possible notamment grâce à l’accompagnement du club Soroptimist et au soutien du CAPF, qui chaque année mobilise du monde lors de ce fameux concert de la Paix.

Traditionnel, classique et lyrique au programme

Pour cette édition, Frédéric Cibard annonce trois surprises : « Il y a bien sûr la partie traditionnelle, avec les danseuses de haut niveau et l’orchestre du conservatoire qui ouvriront le bal, mais cette année, en plus, les virtuoses du ukulélé seront de la partie. La seconde partie sera plus classique avec l’un de nos professeurs de piano, qui a composé trois airs de musique tzigane qu’il interprétera avec notre professeur de violon. Enfin, la troisième partie sera lyrique avec Peterson Cowan et ses meilleurs élèves, accompagnés du chœur des adultes du conservatoire, sur le thème de la comédie musicale Maururu a vai … le tout pour deux heures de spectacle ».

À noter enfin que cet événement est le premier des deux organisés chaque année en collaboration avec le club Soroptimist International. Le second a lieu au mois de janvier : le concert de la Journée internationale de la femme. Celui-ci permet à l’organisme de financer des actions en faveur des associations. L’année dernière, une partie des fonds avait servi à soutenir une campagne de prévention contre le RAA pour les femmes défavorisées.