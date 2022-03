Concert gratuit de musique actuelle au CAPF ce soir

Comme chaque année, le conservatoire organise un concert de musique actuelle, anciennement nommé « Rock sur scène ». Ce mercredi 9 mars, il aura lieu sur le paepae Maco Tevane du CAPF et le public y est invité gratuitement de 17 à 19 heures pour écouter du Jazz, de la pop polynésienne et du rock métal interprétés par des élèves et professeurs du conservatoire.

Jazz, pop polynésienne et rock métal… le conservatoire donne cet après-midi son concert de musique actuelle. L’accès est gratuit de 17 à 19 heures, sur le paepae Maco Tevane qui se trouve dans l’enceinte du conservatoire à Tipaerui. « Les jeunes talents » du conservatoire artistique de Polynésie française (CAPF) seront coachés et examinés à cette occasion par Bruno Demougeot, Frédéric Rossoni et Vincent Godard. Un avant-goût de ce qu’ils proposeront lors de la Fête de la musique au mois de juin.