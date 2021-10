Concession de l’aéroport de Tahiti-Faa’a : la CCISM contre-attaque

La Chambre de Commerce, d’industrie, des services et des métiers (CCISM), associées aux sociétés Boyer, Meridiam SAS et Aéroport Marseille Provence dans l’appel d’offre pour la concession de l’aéroport de Tahiti-Faa’a, a déposé un recours en référé devant le tribunal administratif contre l’attribution du marché à Egis, pour empêcher la signature de la concession en attendant des éclaircissements sur les critères retenus par la Direction générale de l’Aviation civile.

La CCISM et ses partenaires dans l’appel d’offres pour la concession de l’aéroport de Tahiti-Faa’a ne s’avouent pas vaincus, et reviennent à la charge avec une requête en référé devant le tribunal administratif, pour contester l’attribution de la concession à Egis décidée le mois dernier, révèle Tahiti-Infos.

On pensait que cette décision marquait la fin d’un long feuilleton. La concession, attribuée en 2010 au groupe Egis/Caisse des dépôts et consignations, avait été annulée en justice en 2017, car jugée irrégulière pour absence de mise en concurrence. Il aura fallu presque dix ans pour relancer un appel d’offres et son cahier des charges, période pendant laquelle ADT est resté gestionnaire transitoire, et presque deux ans de plus pour en connaître l’issue.

Le 16 septembre 2021, la Direction générale de l’Aviation civile à Paris annonce qu’Egis-CDC remporte l’appel d’offres et la concession pour une période de 40 ans, au grand dam de la CCISM qui s’était positionnée, avec son consortium Tahiti International Airport (TI’A, “se lever” en tahitien) pour la reprise de la concession. L’attributaire doit maintenant constituer la société d’exploitation de la plateforme aéroportuaire, dans laquelle le Pays détiendra 49% des parts.

Une première audience fixée au 25 octobre

Stéphane Chin Loy, président de la CCISM l’avait annoncé, son groupement ne comptait pas en rester là s’il ne remportait pas l’appel d’offres. Un recours a effectivement été déposé vendredi dernier devant le tribunal administratif de Papeete pour contester l’attribution du marché. L’audience est fixée au lundi 25 octobre.

Le consortium TI’A demande des éclaircissements, notamment sur les éléments de notation des candidats pour la reprise de la gestion de l’aéroport.



Les membres de TI’A veulent comprendre comment ils ont pu « passer à côté » de cette concession, et demandent à la justice de faire différer la signature de la concession. En fonction des éléments complémentaires qui peuvent être apportés, d’autres recours pourraient être formés affirme Stéphane Chin Loy.