Concours 2022 des voix des Outremers : faaitoito aux espoirs du fenua

Lylia, Laetitia et Heiarii représenteront la Polynésie à l’occasion de cette édition 2022 du concours qui aura lieu sur la scène prestigieuse de l’Opéra Garnier, à Paris, ce lundi 10 janvier 2022.

Organisé par Julien Leleu et Fabrice Di Falco, deux passionnés de musique, ce concours national a pour but de permettre aux talents ultramarins de se faire connaître et au-delà, d’ouvrir aux lauréats les portes du monde de l’Opéra.

Il y a deux ans, la première lauréate avait été Tinalei Mahuta. Elle avait enthousiasmé le jury du concours dans la catégorie Espoirs.

Si Laetitia, Lylia et Heiarii se sont préparés avec Peterson Cowan, Laetitia et Heiarii ont été formés au chant lyrique par un couple célèbre sur le Territoire, à qui ils dédieront leurs prestations : Emmanuelle Vidal et le regretté Gaby Cavallo.

Lylia interprétera Panis Angelicus de César Franck et Sylvester Wager, Laëtitia chantera « E Fetia » arrangé par Gaby Cavallo et Emmanuelle Vidal, et Heiarii « Pokarekare ana » en duo avec Angélique Boudeville.

Avec communiqué