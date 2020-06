Concours de danse et course de va’a… Vodafone s’affiche dans l’après confinement

L’opérateur téléphonique a annoncé l’organisation d’une journée « culturelle et sportive » au parc Aorai Tini Hau, le 15 août, pour fêter son septième anniversaire. Au programme : concours de ‘ori Tahiti, haka et autres performances… Mais la journée sera surtout l’occasion de la première « Vodafone Channel Race Tahiti », une course de va’a entre Pirae, Mahina, Moorea et Papeete, qui ambitionne de s’installer comme une date importante du calendrier sportif régional.

C’est un peu une habitude : pour son anniversaire, aux alentours du 17 juin, Vodafone organise une journée récréative, au parc Paofai ou ailleurs. Pour sa septième bougie, la filiale du groupe Moux – Pacific Energy (Shell), Fenua Communication (Tahiti Infos…) – a voulu quelque chose « d’un peu différent », « d’assez exceptionnel ». Quitte à décaler un peu la fête qui aura lieu le samedi 15 août au parc Aorai Tini Hau de Pirae. Un événement d’une journée, avec une ambition certaine : « relancer la culture et le sport, terriblement touchés par le coronavirus », comme l’explique Patrick Moux. « Aujourd’hui on le sait les rameurs veulent ramer, les danseurs veulent s’exprimer », insiste le vice-président de Vodafone Polynésie. D’où ce « package deux en un », concours de ‘ori Tahiti et course de va’a dans la même journée.

Le ‘Ori Tahiti Contest, qui doit s’appuyer à la fois sur le vote du public et sur un jury prestigieux (Tiare Trompette, Hirohiti Tematahotoa, ainsi que les deux meilleurs danseurs du dernier Heiva…) n’aura lieu qu’une seule fois. « Le Heiva a été annulé cette année, on s’est dit que c’était un beau cadeau à faire à tous les danseurs », note Mata Alfred, en charge de l’organisation, et qui promet une compétition « où toute la Polynésie va pouvoir s’exprimer ».

Le pendant tahitien de la Molokai Hoe

En revanche, la Vodafone Channel Race Tahiti est « là pour rester ». De la plage à la passe du Taaone, du Pearl Beach à la pointe Vénus, puis en surf jusqu’à la pointe Tema’e de Moorea avant de repiquer vers le port de Papeete et de passer sous le pont de Motu Uta, le parcours est « taillé pour le spectacle ». « On veut faire en sorte que, d’ici quelques années, ça soit vraiment un rendez-vous, que les gens soient sur les plages ou à To’ata, les touristes devant les hôtels, pour venir regarder, encourager les rameurs », insiste Patrick Moux.

Côté sportif, « on a tout ce qui faut pour permettre aux équipes polyvalentes de montrer ce qu’elles savent faire » estime le vice-président. 70 km de course, une distance proche de celle de la Molokai de Hawaii, un format V6 à changement de trois rameurs, un « trophée permanent » qui va être créé et attribué à « tout vainqueur trois années d’affilées« , 1 million de francs de « prize money » en plus des téléphones, abonnements et bons d’essence… Tout est là pour « rassembler les meilleurs équipages du fenua », mais surtout, à terme, pour attirer les rameurs étrangers. Objectif assumé : s’imposer comme un compétition « à rayonnement international » et une date phare dans le calendrier du va’a. « Plus d’excuse pour les Américains, ils doivent venir », sourit le président du groupe Albert Moux, dont la passion pour la rame n’est plus à démontrer. Shell Va’a sera « évidemment » sur la ligne de départ, mais « il ne faut pas tout confondre », insiste le dirigeant : c’est bien Vodafone qui organise.

Nouvelle date dans le calendrier fédéral

La compétition s’organisera dans le cadre des règles de la fédération de va’a, dont le président Rodolphe Apuarii a chaudement remercié les organisateurs ce jeudi matin. Élise « Tutu » Maamaatuaiahutapu, présidente du comité organisateur de la Hawaiki Nui, se dit elle aussi « très heureuse » qu’une « nouvelle course d’ampleur » soit inscrite au calendrier (elle devrait avoir lieu aux alentours du 17 juin à partir de 2021). Et viennent étoffer un peu un calendrier 2020 perturbé par la crise du covid.

Reste une question : combien cette ambitieuse opération de communication va coûter à l’opérateur téléphonique ? « Un budget assez conséquent », répond seulement Albert Moux. « Tous les budgets ne sont pas bouclés » précise son fils. Vodafone, qui ne facturera pas les inscriptions – ni pour la danse, ni pour la rame – en profite en tout cas pour afficher sa capacité de « relance ». « Certains tâtent le terrain, réfléchissent, attendent, c‘est normal d’être prudent, note Albert Moux. Mais il faut avancer ».