Conditions d’entrée aux États-Unis : ce qui va changer le 26 janvier

Face à la vague épidémique, les autorités américaines ont décidé de serrer la vis. Les conditions d’entrée aux États-Unis se durciront à partir du 26 janvier. Christopher Kozely, agent consulaire des États-Unis en Polynésie fait le point des démarches exigées au départ et à destination des États-Unis.

Face à la vague épidémique, les autorités américaines vont durcir les conditions d’entrée sur le territoire. «À compter du 26 janvier 2021, le centre américain de contrôle et de prévention des maladies exige que tous les passagers âgés de 2 ans ou plus prévus sur un vol à destination des États-Unis, quel que soit leur statut vaccinal, présentent à l’enregistrement : soit un résultat de test viral négatif au Covid-19 effectué au cours des 3 jours précédant leur vol international ; soit, dans le cas d’une infection antérieure au Covid-19, au cours des 3 derniers mois avant le départ, un résultat de test viral positif, ainsi qu’une lettre officielle d’un médecin indiquant que le passager est complètement rétabli et qu’il est autorisé à voyager », détaille Christopher Kozely, agent consulaire des États-Unis en Polynésie.

Les autorités américaines précisent que les documents de résultat de test doivent mentionner : le nom de l’autorité médicale ayant réalisé le test, la date, le type de test effectué, le nom du voyageur et le résultat du test.

En cas de résultat négatif, le document doit clairement stipuler :

«ARN NÉGATIF SARS-COV2 NON DÉTECTÉ» ou «ANTIGÈNE SARS-COV2 NON DÉTECTÉ» ou «COVID-19 NON DÉTECTÉ».

Par ailleurs, les personnes qui ont déjà été positives pourront embarquer sans aucun problème depuis les États-Unis. « Ces personnes ne présentant plus de problème de contagion, elles seront automatiquement acceptées à bord depuis le territoire américain», précise Christopher Kozely.

L’Institut Louis Malardé propose aux voyageurs, en partance pour les États-Unis, la possibilité d’effectuer un test au Fare COVID de l’ILM à Papeete (croisement de la rue des Poilus tahitiens et de la rue du 5 mars 1797), dans les conditions suivantes :

-se présenter sans rendez-vous avec un titre de transport 3 jours avant le voyage pour un test RT-PCR

ou

-se présenter la veille du départ pour un test antigénique, voire le matin si le voyage est le soir même.

Un agent de l’institut remettra au voyageur un document avec son identifiant et les indications d’accès au serveur internet sur lequel il pourra récupérer son attestation de résultat.

Possible liberté de circulation au départ de Los Angeles

L’agent consulaire apporte également des précisions sur la liberté de déplacement pour toute personne arrivant à Los Angeles. «Si vous êtes en transit et que vous avez l’intention de vous rendre dans des États où la situation sanitaire est stable comme le Wyoming, c’est possible de transiter sans avoir recours à la quatorzaine.»

En Californie, il est possible d’effectuer les tests dans les laboratoires Good Life Medical Service et de bénéficier d’une réduction de 10% en partenariat avec Air Tahiti Nui. En prenant rendez-vous, il suffit d’utiliser le code «AT010» et indiquer dans la case de référence «Air Tahiti Nui».

Au départ de Los Angeles, les tests sont réalisables dans les laboratoires Reliant Urgent Care dans la zone de l’aéroport LAX. Ouverts 24h/24 et 7j/7, ils proposent deux tarifs aux passagers d’Air Tahiti Nui :

-résultats en 48h = 149$

-résultats en 24h = 195$