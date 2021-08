Confinement dominicale : pas de procession pour le 15 août

La flambée des cas de Covid-19 en Polynésie n’a pas empêché pas la tenue des messes: en ce jour de l’Assomption, les paroissiens de Maria no te Hau de Papeete, se sont rassemblés pour « trouver le courage de passer cette épreuve ».

Restrictions sanitaires obligent, protestants et catholiques ont dû s’adapter ce dimanche matin pour la célébrer la fête de l’Assomption. La semaine dernière, les autorités avaient annoncé la possibilité d’aller aux offices religieux, à condition de posséder une attestation. La date était d’autant plus importante pour les Catholiques que ce 15 août célèbre la Vierge Marie, Notre Dame de l’Assomption. « En raison des restrictions, nous n’avons pas pu faire la procession. Forcément à cause de la Covid, c’est beaucoup moins festif », indique Père Landry Boyer, Curé de la paroisse.

Un protocole sanitaire a également été mis en place : port du masque obligatoire, distanciation sur les bancs. Des conditions qui rassurent les fidèles, comme Hina 58 ans. « J’ai jamais raté une messe. La Covid ne m’empêchera pas d’y aller, même si je sais qu’il faut être prudent », explique-t-elle, venue « prier pour les personnes malades ».

« Nous respecterons toujours la décision des autorités »

« Encore plus en cette période de pandémie, nous avons besoin de nous retrouver, nous croyants », explique Tehei Ken, diacre de la paroisse Maria no te Hau. « Nous respectons les règles sanitaires. Quand on voit la situation sanitaire de la Polynésie, je pense que chacun doit prendre ses responsabilités ».