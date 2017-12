Confirmation de peine requise contre Tong Sang

L’avocat général a demandé, jeudi matin en appel, la confirmation des peines prononcées en première instance à l’encontre de l’ancien président Gaston Tong Sang et de ses ex-ministres, Fernand Roomataaroa et Clarenntz Vernaudon dans l’affaire des « emplois fictifs » des ministères de l’Agriculture et des Sports en 2008. Le délibéré a été fixé au 8 mars prochain.

Le procès en appel de l’ancien président et actuel maire de Bora Bora, Gaston Tong Sang, et de ses deux ex-ministres, Fernand Roomataaroa et Clarenntz Vernaudon, s’est tenu jeudi matin au palais de justice de Papeete. L’avocat général a demandé la confirmation des condamnations pour « détournement de fonds publics » et des peines prononcées en première instance par le tribunal correctionnel : 1 an de prison avec sursis et 2 millions de Fcfp d’amende contre Gaston Tong Sang, 8 mois de sursis et 1 million de Fcfp d’amende contre Fernand Roomataaroa et 6 mois de sursis et 500 000 Fcfp d’amende contre Clarenntz Vernaudon.

Les trois hommes politiques avaient eux-mêmes décidé de faire appel du jugement, malgré l’absence de peine d’inéligibilité prononcée à leur encontre. L’ancien président du Pays a donc maintenu sa ligne de défense et plaidé une nouvelle fois la relaxe. Dans cette affaire, Gaston Tong Sang est accusé d’avoir organisé des recrutements politiques dans les cabinets des ministres des Sports et de l’Agriculture en 2008. Des recrutements en surnombre et sans affectations précises, qui étaient une contrepartie politique au maintien de sa courte majorité de l’époque à l’assemblée. Gaston Tong Sang se défend en évoquant un simple « sureffectif » dans ses ministères.

La cour d’appel rendra sa décision le 8 mars prochain dans cette affaire. Décision qui sera encore susceptible d’un ultime pourvoi en cassation.