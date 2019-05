Confirmation des peines demandée dans l’affaire Pageau

Après deux jours de procès devant la cour d’appel de Papeete, l’avocat général, José Thorel, a demandé mardi après-midi la confirmation des peines prononcées en première instance pour l’ensemble des prévenus de retour à la barre.

Le deuxième jour du procès en appel de la vaste escroquerie à la défiscalisation, l’affaire Pageau, s’est déroulé mardi. Dans l’après-midi, l’avocat général José Thorel a requis la confirmation des peines prononcées en première instance par le tribunal correctionnel de Papeete contre les sept prévenus ayant fait appel de leur condamnation. Pour rappel, le personnage central de l’affaire, Thierry Pageau, a été condamné à six ans de prison ferme, 100 millions de Fcfp d’amende et l’interdiction à vie de gérer une société. L’ancien ministre des Sports, maire de Taiarapu Ouest et représentant à l’assemblée, Clarrentz Vernaudon avait écopé de 3 ans de prison dont 18 mois de sursis, 5 ans d’inéligibilité et d’interdiction d’exercer une fonction publique et 10 millions de Fcfp d’amende. L’un des principaux apporteurs d’affaire, Albert Poirson, a 3 ans de prison dont 18 mois de sursis, 10 millions de Fcfp d’amende et une interdiction de gérer à vie. Même peine prononcée contre Charles Li. Et enfin les deux patrons des funéraires Min Chiu avaient écopé de 2 ans de sursis et 40 millions de Fcfp d’amende pour avoir participé et bénéficié de l’escroquerie.