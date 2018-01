Constat : notre Fenua est de plus en plus sale. Faut-il sévir ? – Edito 18/01/2018

J’ai plusieurs amis qui ont eu la chance de prendre des jours de vacances à l’étranger et il y a quelque chose qui m’a marqué lorsqu’ils m’ont raconté leurs différents séjours. En revenant à Papeete ça leur a sauté aux yeux : c’est nettement plus propre ailleurs lorsqu’il s’agit en plus de se prévaloir comme une plaque tournante du tourisme.

C’est intéressant, parce que si d’aventure on ne parlait que du Japon où il n’y a pas un papier qui traîne par terre la comparaison ne serait pas crédible tant ils ont des années d’avance et que c’est ancré culturellement chez eux. Mais quand on me dit qu’en Indonésie par exemple la différence est elle aussi de taille, on est en droit de se poser des questions.

Alors pourquoi chez nous c’est si sale? Pourquoi lorsqu’une association de jeunes gens motivés par la cause environnementale organise une opération propreté dans notre capitale, le résultat de cette dernière donne le tournis tant ils trouvent des centaines de kilos d’ordures qu’aucun service public n’avait encore ramassé ? Evidemment que ce serait trop simple, et on se voilerait la face par la même occasion, de ne blâmer uniquement que les autorités qui ne nettoient pas ou ne débarrassent pas avec suffisamment d’efficacité les déchets. Car à la base, ce n’est pas eux qui les produisent et qui les laissent là. Ce ne sont pas les agents de la municipalité qui passent leur journée à cracher ou à se moucher à rude le trottoir, à balancer clopes, chewing-gums, canettes et papiers usagers directement par terre.

Car si en effet en creusant un peu on pourrait trouver à redire sur l’efficacité avec laquelle la propreté et l’enlèvement des ordures sont gérés par les pouvoirs publics, force est de constater que la tâche est loin de leur être facilitée. En gros, c’est sur toute la chaîne que ça bug, et le résultat est sans appel, on passe pour de gros dégueulasses, c’est tout. Cela fait honte de l’entendre ? C’est violent ? Tant pis, il y a des vérités qui sont bonnes à dire car elles sont rarement aussi clairement et directement exprimées. C’est un fait. Alors combien de temps encore tout miser sur les campagnes de prévention et de sensibilisation, qui au mieux font lentement leur petit bonhomme de chemin, mais au pire font partie du décor et on n’y prête même plus attention ?

Lorsque l’on est confronté à un tel dépérissement, un tel jemenfoutisme, qu’on a plus l’impression que ça empire qu’autre chose, que le constat d’échec est tel : n’est-il pas enfin le moment de prendre le taureau par les cornes ? Dans un pays aussi beau mais aussi fragile que le nôtre, et face aux enjeux auxquels nous sommes confrontés, peut-on continuer de vouloir prévenir sans jamais sévir … pour guérir ? Je pose simplement la question, à nous tous d’y répondre.