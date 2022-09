Constructions sur le lagon à Moorea : le tribunal administratif tranchera le 20 septembre

Deux associations et 3 particuliers de Moorea attaquaient ce matin au tribunal administratif l’arrêté qui permet les constructions sur pilotis en dérogeant au PGEM. Si les juges suivent la rapporteure publique, les plaignants pourraient bien avoir gain de cause dans la décision qui sera rendue le 20 septembre.

Le 10 septembre 2021, le conseil des ministres prenait un arrêté approuvant le plan révisé de gestion de l’espace maritime de Moorea. Une révision qui avait duré près de 7 ans et mobilisé de nombreux représentants de la population. L’un de ses points forts était l’interdiction générale de toute nouvelle construction sur le domaine public maritime.

Mais dans son article 13, l’arrêté instaure une exception à ce principe. Une exception destinée à permettre l’aménagement des « zones de développement prioritaire » dont fait partie la plage publique de Temae. Deux associations, la fédération Aimeho to u Ora et l’Association des habitants du motu Temae, ainsi que trois propriétaires terriens à Moorea, demandaient ce matin l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif. C’est bien sûr l’avenir de la plage publique de Temae qui est en cause : l’hôtel Sofitel aurait l’intention de construire des bungalows sur pilotis supplémentaires.

Le Pays a tenté de contester l’intérêt à agir des plaignants, notamment l’un d’entre eux qui habite côté montagne, mais la rapporteure publique a rejeté cet argument et admis les 5 plaignants. Elle a surtout considéré que les zones de développement prioritaires sont des classifications de nature fiscale, que le Pays essaie d’utiliser « pour déroger à des lois environnementales ». Elle a donc requis l’annulation des termes de l’arrêté qui permettaient cette dérogation.

Dominique Léoture de la Fédération Aimeho To u Ora, à la sortie de l’audience, exprimait sa satisfaction, parce que « tout ce travail de cohésion qui a été mis en place depuis des années, tout ça est tout d’un coup détruit parce que les ministres, avec le maire, font unilatéralement des modifications. On ne peut pas demander au citoyen de s’impliquer si on piétine aussi facilement ce travail qui a été fait. »

La décision sera rendue le 20 septembre.