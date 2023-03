Continuité territoriale : l’aide forfaitaire revalorisée

Afin de compenser la hausse du prix du billet d’avion et contribuer au pouvoir d’achat des résidents ultramarins, le ministère délégué chargé des Outre-mer a souhaité apporter une évolution à la politique nationale de continuité territoriale. Le montant forfaitaire passe de 76 372 Fcfp à 111 575 Fcfp, soit une revalorisation de 46%.

L’arrêté modifiant le code des transports, et notamment l’arrêté du 18 novembre 2010 modifié, a revalorisé le montant forfaitaire de l’aide à la continuité territoriale à hauteur de 111 575 FCFP (935 €) par voyageur (au lieu de 76 372 FCFP, soit 640 € par voyageur).

A titre de rappel, l’aide à la continuité territoriale est attribuée uniquement pour les déplacements au départ de la Polynésie française vers la France métropolitaine. Les usagers bénéficiaires de l’aide à la continuité territoriale peuvent voyager sur l’une des trois compagnies aériennes suivantes : Air France, Air Tahiti Nui ou French Bee.

Les conditions d’éligibilité requises restent les mêmes :

– avoir de plus de 6 mois de résidence en Polynésie française,

– ne pas dépasser le plafond de revenus annuels de 1 683 532 Fcfp (14 108 €) sur la base des revenus de l’année 2022,

– et ne pas avoir bénéficié de l’aide à la continuité territoriale durant les 3 dernières années (2020, 2021 et 2022), sauf pour les publics spécifiques (doctorants, chercheurs post-doctorants, artistes et acteurs culturels et jeunes espoirs sportifs) pour lesquels la condition de triennalité ne s’applique pas.

Pour vérifier si vous êtes éligible à l’aide à la continuité territoriale, un simulateur d’éligibilité est disponible sur le site internet du Haut-commissariat : https://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Demarches-administratives/Aides-au-transport

Pour plus de renseignements, merci de vous adresser aux guichets du Pôle de la continuité territoriale ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 12h ou envoyer un courriel à l’adresse suivante : [email protected]

Avec communiqué