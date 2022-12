Contrôle de la DGAE : les fraudeurs verbalisés

L’heure est au bilan du côté de la Direction générale des affaires économiques et sa cellule de contrôle. En ce qui concerne les prix, 18 professionnels ont été verbalisés cette année. Les contrôles sur la qualité des produits, eux, ont amené à la verbalisation de 17 professionnels qui ont mis en vente des denrées alimentaires périmées.

Alors que cette année le fenua connaît une inflation galopante, la DGAE a renforcé ses contrôles. Depuis le début de l’année, les prix des PPN et des PGC de 385 entreprises ont été contrôlés. Au final, 104 professionnels, des importateurs, mais aussi des détaillants, ont été rappelés à leurs obligations quant au respect de la réglementation qui plafonne les marges de ce type de produits Parmi celles-ci, 14 enseignes et 4 importateurs ont été verbalisés pour s’être livrés à des pratiques entraînant des hausses importantes de prix au détriment des consommateurs. Et puis 276 contrôles sur la qualité des produits ont aussi été effectués et 142 points de rappels de réglementation ont du être établis, notamment sur l’étiquetage et l’information au consommateur. 17 professionnels ont été verbalisés, principalement pour avoir mis en vente des denrées alimentaires périmées. L’un d’entre eux est mis en cause pour avoir prolongé illicitement les dates limite de consommation de viande fraîche.

Avec communiqué