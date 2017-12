Contrôles renforcés sur les routes du fenua pour Noël

Après trois décès en quatre jours sur les routes de Polynésie, le haut-commissariat a annoncé mercredi dans un communiqué un effort particulier sur les contrôles d’alcoolémie et les dépistages de stupéfiants en ce long weekend de Noël.

Après une série noire de trois accidents mortels en quatre jours, le haut-commissariat a tenu à rappeler les chiffres des drames de la route en Polynésie française en cette veille de Noël. Sur les 23 personnes qui ont perdu la vie dans un accident de la route en 2017, plus de la moitié sont des usagers de deux-roues (52%), un quart d’entre elles (26%) sont des jeunes de moins de 25 ans. Plus de deux tiers (65%) de ces accidents mortels sont liés à la consommation d’alcool et/ou de produits stupéfiants.

Toujours selon le haussariat, les contrôles routiers menés cette année « confirment que les comportements dangereux restent très fréquents sur les routes ». Depuis le début de l’année, plus de 1 500 conducteurs ont été contrôlés en état d’ébriété ou positifs aux stupéfiants, plus de 3 000 conducteurs ont été contrôlés en excès de vitesse, et près de 1 000 personnes ont été contrôlées sans permis de conduire. Le haut-commissaire annonce avoir demandé aux forces de l’ordre de renforcer leur présence en ces périodes de fêtes de fins d’années, en faisant porter l’effort, plus particulièrement, sur les contrôles d’alcoolémie et les dépistages de stupéfiants.