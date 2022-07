Contrôles renforcés sur les routes pendant les vacances

Alors que 17 Polynésiens sont morts sur les routes du fenua depuis le début de l’année, le Haut-commissaire a demandé à la police et à la gendarmerie de renforcer à nouveau leurs dispositifs de contrôle et de répression. Il faut dire que la période de vacance est malheureusement propice aux comportements dangereux et aux accidents.

Ce renforcement a commencé le weekend dernier : en 48 heures, les conducteurs de 140 voitures et 160 deux-roues ont subi des contrôles et tests d’alcoolémie. 87 infractions ont été relevées. « La plupart de ces infractions concernaient des conduites sous l’empire d’un état alcoolique, des vitesses excessives, le non port de la ceinture de sécurité et l’absence de présentation des documents d’assurance », précise le Haussariat. Ces contrôles permettent aussi de s’assurer que les conducteurs sont bien en règle du côté du permis : depuis le début de l’année, en zone police, les conduites sans permis constatées ont augmenté de 88% par rapport à 2021.

Des contrôles coordonnés entre les équipes de la police, de la gendarmerie et les mutoï seront ensuite mis en place tout le mois de juillet, à Tahiti, Moorea, mais aussi sur le reste du territoire. « Et ce dispositif spécifique pourra, le cas échéant, être prolongé afin d’assurer la sécurité des usagers sur les routes du fenua, prévient le Haussariat.

Sur les 17 décès survenus sur les routes depuis début 2022, 11 sont des conducteurs de deux-roues, « qui adoptent fréquemment des comportements dangereux pour eux-mêmes (vitesse excessive ou inadaptée, dépassement dangereux) et pour les autres usagers de la route qui peuvent être victimes des conducteurs irresponsables ». « L’alcool et /ou les stupéfiants sont présents dans plus de la moitié des accidents mortels de la route recensés », précise le Haussariat.

Avec communiqué