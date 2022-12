Contrôles routiers : 770 contrôles et 91 infractions à Moorea

La commune de Moorea et les services de l’Etat ont organisé une grande opération de contrôles routiers mercredi. Le bilan de cette opération fait état de 91 infractions sur 770 véhicules contrôlés.

Les opérations de contrôles routiers se poursuivent sur l’ile sœur. Mercredi après-midi la commune de Moorea et les services de l’Etat ont organisé une grande opération commune. Deux points de contrôles ont été mis en place entre 11 heures et 15 heures. Une trentaine de gendarmes et policiers municipaux ont été mobilisés. Au total, 770 véhicules ont été contrôlés, 360 à Teavaro et 410 à Papetoai. Les autorités ont constaté 91 infractions dont 6 délits, 2 conduites sous stupéfiants, 2 conduites sans permis et 2 défauts d’assurance.