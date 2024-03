Convention climat : « Les entreprises peuvent impulser les grandes transformations de notre société »

Des entreprises du fenua et de la Nouvelle-Calédonie se rassemblent au sein de la Convention des entreprises pour le climat (CEC) du Pacifique. L’initiative, déjà lancée depuis plus de deux ans au niveau national, vise à mettre sur la table un plan d’actions concret en faveur d’une « économie régénérative », plus respectueuse de l’environnement. Six sessions de discussions sont prévues entre avril 2024 et février 2025, et des places sont encore à prendre.

« Rendre irrésistible la bascule de l’économie extractive, vers l’économie régénérative avant 2030 », voilà l’objectif de la Convention des entreprises pour le climat (CEC). Lancée en Métropole en 2021, elle a pris pour modèle la Convention citoyenne pour le climat, rassemblée à partir de 2019 au niveau national pour lister des mesures structurantes visant à la baisse des émissions de gaz à effet de serre en France. Des mesures pour la plupart inappliquées à ce jour. Même objectif, donc, dans cette CEC, mais avec acteurs économiques volontaires plutôt que des citoyens tirés au sort. La version Pacifique de cette convention, qui concerne la Calédonie et la Polynésie Française, a commencé à être mise sur pied l’année dernière et s’apprête à lancer ses premières sessions de discussion.

« Tous concernés »

« Un cadre d’une grande organisation a projeté l’idée que si on arrivait à réunir 150 citoyens pour travailler, on pouvait aussi le faire 150 grandes entreprises françaises. Ce qu’il a fait, entre 2021 et 2022. Ça a permis à ces chefs d’entreprise de réfléchir à leur modèle d’affaires, de travailler sur de projets coopératifs qui engagent le territoire national, pour refondre leur activité vers un modèle régénératif », présente Karine le Flanchec, consultante et pilote de la convention pour le Pacifique. En deux ans, la CEC nationale a déjà accueilli un millier de dirigeants, représentants 770 000 collaborateurs et 190 milliards de francs de chiffre d’affaires. Plusieurs initiatives territoriales ou sectorielles ont déjà été lancées dans la lignées des discussions nationales.

Si l’initiative arrive dans le Pacifique avec un temps de retard, c’est qu’il « a d’abord fallu que la CEC se développe ». « Ils avaient besoin de leur propre retour d’expérience et nous avions envie de nous saisir de ce sujet là dans la région : nous sommes tous concernés par les questions climatiques, de perte de biodiversité, pollution, appauvrissement des ressources… Il est important de mettre tout le monde autour de la table », poursuit la responsable.

« Pas du chalala »

Objectif, donc : réunir entre 30 et 40 entreprises polynésiennes et calédoniennes capables de s’engager dans la réflexion et l’exploration de solutions. Selon Karine le Flanchec, 60% de l’objectif est atteint. Il s’agit ensuite de déterminer un plan d’action pour s’intégrer dans l’ambition portée par la Convention des entreprises pour le climat. Et parmi les cadres réunis, Marc Stuhlfauth, DG du Groupe Aline, qui a quelques idées. « La démarche m’a plu car elle est structurée. C’est pas du chalala car ça doit donner lieu à un plan d’action une feuille de route », dit le dirigeant qui s’exaspère, par exemple, de l’importation de bouteilles d’eau au fenua. « Moi, je doublerais, triplerais, la TDL pour que ceux qui veulent boire de l’eau de Vichy paient le fait qu’ils polluent et qu’il faut retraiter les bouteilles après… » :

Des idées que les entreprises participantes vont étudier lors d’un parcours de six sessions, sur onze journées, entre avril 2024 et février 2025. « L’objectif est de rassembler tout le monde, tous secteurs d’activités confondus, toutes tailles confondues », souligne Karine Le Flanchec, « convaincue que les entreprises sont capables d’impulser les grandes transformations de notre société ». Pour les entreprises désireuses d’en savoir plus, un petit déjeuner est organisée ce vendredi 8 mars à partir de 7 heures au Vahinerii tea house.