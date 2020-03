Coronavirus : Air Tahiti suspend ses vols vers les Îles Cook

La compagnie aérienne a « suspendu temporairement » ses rotations avec Rarotonga « à la demande du gouvernement des Îles Cook ».

Une décision qui prend effet dès ce lundi 16 mars et au moins jusqu’au 18 avril, a annoncé la compagnie aérienne par communiqué. D’après Radio New Zealand, les îles Cook ont suspendu tous les vols vers l’extérieur à l’exception de la Nouvelle-Zélande. L’état autonome demande en outre à toute personne voulant entrer sur son territoire d’effectuer une quatorzaine à Auckland, avant d’embarquer. D’autres pays de la région ont renforcé leurs mesures de protection sanitaire ces dernières heures, dont la Nouvelle-Calédonie, qui vient d’annoncer, comme la Polynésie, des mesures de confinement, de restriction des déplacements et de fermetures des écoles et des lieux publics.