Coronavirus : un cas à Rangiroa, un autre à Toahotu

Lors du point presse de la cellule de crise sanitaire ce samedi, le ministre de la Santé Jacques Raynal a révélé que deux des 4 nouveaux cas annoncés plus tôt dans la journée étaient localisés en dehors de la zone urbaine, l’un à Taiarapu-Est et l’autre à Rangiroa.

Sur les 34 cas à ce jour, 3 se trouvent à Moorea, 1 à Taiarapu-Est (Toahotu), 1 à Rangiroa et 29 à Tahiti.

« Un cas sur la presqu’île, », et « une personne qui était sur Tahiti et qui est allé il y plusieurs jours de cela dans son île à Rangiroa », mais qui est à l’isolation depuis son arrivée sur l’île, a expliqué Jacques Raynal ce samedi. Selon le tavana de l’île il s’agit d’une femme. Une enquête est prévue autour de ces deux cas pour retracer les contacts qu’ils ont pu avoir.

À Rangiroa, la cellule de crise est en relation avec la mairie et le centre de santé « qui est assez bien équipé, néanmoins par sécurité nous allons probablement effectuer une opération de ravitaillement du centre de santé en matériel, en oxygène notamment s’il y avait des besoins, » a déclaré le ministre. Le maire Teina Maraeura veut, lui, que la malade soit évacuée sur Tahiti plutôt que de prendre le risque d’autres contaminations par une équipe médicale envoyée de Papeete, a-t-il déclaré à nos confrères de TNTV.

Malgré l’apparition d’un cas à la Presqu’île, « pour l’instant on ne modifie pas notre politique » de filtrage entre la zone urbaine et le sud de Tahiti. « Néanmoins, ça nous interpelle, » dit Jacques Raynal, qui veut attendre les conclusions de l’enquête épidémiologique autour de ce cas avant d’envisager tout changement.

Concernant les centres d’hébergement, annoncés la semaine dernière et destinés aux personnes touchées pour qui l’isolement à domicile n’est pas possible, Jacques Raynal indique que des négociations sont en cours avec deux structures hôtelières, sans indiquer lesquelles ; négociations qui doivent aboutir « la semaine prochaine ».

Enfin, a dit Jacques Raynal, « on a augmenté la durée de contingentement pour les personnes atteintes, à 20 jours » au lieu de 14. Aucun ne peut pour l’instant être considéré comme guéri, et pour ce faire il leur faudra subir deux tests à quelques jours d’intervalle. Selon lui, « on a de la chance de ce côté-là, pour l’instant on n’a pas eu de malade grave nécessitant de la réanimation. Le patient qui a été hospitalisé en réanimation (le touriste suisse, ndlr) avait déjà une pathologie pulmonaire préexistante. » Quant à Christelle Lehartel, la ministre de l’Éducation diagnostiquée la semaine dernière et à l’isolation chez elle à Papara, « elle participe au conseil des ministres par vidéo, elle est dans un bon état de santé. »