Créée tout récemment, l’association Comic Fenua, « communauté d’otaku et média interdisciplinaire créatifs », souhaite réunir les fans de la culture asiatique, notamment du côté de la littérature (mangas, manhwa coréens ou « webtoons »…), de k-pop, de jeux vidéo, ou de cosplay, entre autres. Objectif : faire connaître ces passions, « casser les idées reçues »… Et bien sûr organiser des évènements. Le premier a d’ailleurs eu lieu ce jeudi soir, et sera suivi, ce weekend, par une projection d’un documentaire et une « K-pop party ».

Les geeks ou otaku (terme japonais pour qualifier les amateurs de loisir d’intérieur) vont être heureux : une nouvelle association vient de se créer pour promouvoir tout ce qui concerne la culture asiatique, notamment les mangas, manhwa coréens, « webtoons » (des BD numériques au format adapté aux smartphones), la musique, les jeux vidéo et le cosplay (contraction de costume et play, événement dont l’objectif est d’interpréter un personnage de fiction). Comic Fenua reprend le flambeau – et élargi les actions – de « Cosplay à Tahiti », un collectif constitué il y a dix ans, et qui est devenu inactif du fait du départ de son président. L’association veut rassembler les différents amateurs de culture asiatique aujourd’hui regroupés autour de thèmes précis comme le cosplay ou les mangas. « Nous voulons rassembler tout le monde, échanger et créer quelque chose ensemble. Offrir un espace sain où ils peuvent vivre leur passion et être qui ils sont vraiment. Et pourquoi pas un jour faire un festival », explique la présidente, Teraiefa Ateni, connue aussi sous le nom de Tokki.



« Une passion qui peut apporter quelque chose de concret »

L’idée est aussi de faire mieux connaitre cette culture et de casser les idées reçues. Car il y a toujours des préjugés : « Ça a tendance à disparaitre mais ils sont toujours là. On a beaucoup de commentaires… ‘Encore tes Chinois’, et la réponse : ‘ce n’est pas des Chinois, c’est des Coréens’. Ou encore les animations : c’est pour les enfants. À ces personnes j’ai très envie de leur dire de ne pas laisser leurs enfants regarder Attack on Titan (manga et anime pour adulte d’Hajime Isayama, ndlr) par exemple, vous seriez étonnés ! »

Pour Tokki, la culture asiatique est un loisir, une occasion de s’amuser mais aussi de développer ses talents. L’association souhaite créer un espace d’échange où la tolérance, le respect, la discipline, l’estime de soi et la créativité seront encouragés. « On aimerait éduquer les personnes, leur faire comprendre que c’est une passion comme une autre qui peut apporter quelque chose de concret car le manga c’est aussi un style d’écriture et un style artistique qu’on peut développer. J’en connais beaucoup qui aimerait devenir mangaka ou webtoonist, pourquoi pas leur permettre de développer leur talent et, ce serait vraiment idéal, mais éventuellement les envoyer au Japon pour qu’ils apprennent là-bas ou en tout cas avoir un premier contact. »

Projections et K-pop party

À peine créée que déjà des événements sont programmés par l’association avec la projection du film Suga D-day, sur la tournée d’un des membres de BTS, un des groupes de k-pop les plus célèbres, organisé par Rideau rouge Tahiti, ce jeudi 11 à 19h au Liberty et le samedi 13 à 14h, suivi d’un after à Las Margaritas, la « K-pop party », de 15h30 à 18h. Tokki a également été invitée à participer au concours de cosplay organisé en Nouvelle-Calédonie par Manga NC le 4 mai prochain. L’association a sollicité des artisans et créateurs locaux pour créer son costume avec notamment du tapa, du tressage et un accessoire sculpté. Enfin Comic Fenua participera aux événements de Rideau rouge Tahiti, notamment Space War en septembre, et prévoit une animation cosplay lors du Halloween 2024.