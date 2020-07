Cosso & Co ou la vie en musique

Pierre Cosso et son groupe Cosso & Co étaient les invités de Benny ce mardi. L’occasion de donner un avant-goût aux auditeurs de Radio1 de ce qu’ils pourront entendre samedi soir au restaurant Le Belvedere à Pirae.

Avant son concert qui se tiendra le samedi 25 juillet, Pierre Cosso accompagné de son groupe Cosso & Co a donné, ce mardi, un avant-goût aux auditeurs de Radio1 de ce qu’ils pourront entendre lors de ce rendez-vous musical. « Des histoires sur fonds de rock, blues, jazz et pop qui représentent deux ans de travail et pas mal de nuits blanches » précise l’artiste qui ajoute, « ce sont des bouteilles à la mer avec des messages dedans. »

Des scènes, il en a foulé durant sa carrière d’acteur, tant au cinéma qu’au théâtre, mais on le sent particulièrement enthousiaste, bien que quelque peu angoissé quant à ce premier rendez-vous avec le public polynésien. Une appréhension compréhensible: « C’est un rendez-vous très important pour moi (…) c’est mon bébé et je me livre » confie-t-il.

Un rendez-vous « très important » d’autant qu’un producteur est arrivé tout spécialement de métropole pour assister au concert car le but pour Pierre Cosso est de finaliser un album, et surtout d’entamer une tournée qui le mènera en Europe. Mais auparavant il se rodera sur diverses scènes locales et aussi en Nouvelle-Calédonie.

Quant à ses influences musicales, si son dernier morceau « Blonde et brune de Java » rappelle le regretté Nino Ferrer, une filiation qu’il revendique, « J’adore Nino Ferrer,(…) ‘Le Sud’, c’est la première chanson que j’ai joué à la guitare et je la jouais tous les jours à ma mère qui l’adorait » ses goûts en matière musicale sont assez éclectiques. Ils vont de Nino Ferrer à Téléphone en passant par Ange pour aboutir à Pink Floyd. Tout un univers qu’il nous invite à découvrir samedi soir au restaurant le Belvedere à Pirae, à 18h30. Des places sont encore disponibles.