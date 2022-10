L’équipe de Mahina affrontera samedi soir l’ASM Belfort au stade Pater. Et elle a de bonnes raisons d’espérer s’offrir un ticket pour le prochain le tour de la « Coupe de tous les possibles ».

L’AS Vénus s’était offerte l’année dernière une belle victoire en coupe de Polynésie face à Dragon, ce qui lui avait offert son billet pour septième Tour de la coupe de France. Et otur éliminatoire qui va se passer ici à Tahiti, ce samedi. L’équipe de Mahina rencontrera une équipe de nationale 2 française, l’ASM Belfort. Pas des inconnus au fenua, puisque le club du Nord-est de l’hexagone avait déjà éliminé des Polynésiens, l’AS Dragon justement, lors du même 7e tour de la Coupe de France en 2013. Vénus pourtant veut « y croire », et appelle ses supporters à faire de même, depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Certes, le dernier parcours en en Coupe de France, « la Coupe de tous les possibles », s’était arrêté dès le premier match, contre Trélissac, en novembre dernier.

Mais cette fois les Tahitiens jouent à domicile, et sont en forme. Vénus a gagné ses deux premiers matchs de Ligue 1 Vini, avec une belle avance : 3 – 0 contre Punaruu et 8 – 0 contre Excelsior. De quoi donner confiance aux joueurs, qui savent aussi que Belfort arrive quelque peu diminué dans cette confrontation. Comme le précise Tahiti infos, 5 joueurs du club, donc 4 « titulaires indiscutables », n’ont pas pu faire le déplacement au fenua pour cause de passeports inadaptés. Ce qui n’empêchera bien sûr pas le match de se tenir, ce samedi soir au stade Pater à partir de 19 heures.