Coupe des Nations d’Océanie : La Nouvelle-Zélande toujours trop forte pour Tahiti

Les footballeurs tahitiens avaient déjà atteint leur objectif, en se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe des Nations d’Océanie. Mais la marche était trop haute face à la Nouvelle-Zélande, vainqueur 5-0 ce mercredi au Vanuatu.

Plus rapides, mieux préparés, plus précis et toujours à l’affût de la moindre erreur : les Néo-Zélandais ont assumé leur statut de grands favoris de cette Coupe des Nations d’Océanie, en ne laissant aucune chance aux Tahitiens (5-0), ce mercredi en demi-finale, à Port-Vila (Vanuatu).

Après avoir concédé l’ouverture du score dès la 7e minute par Finn Surman, les Toa Aito ont tenu tête aux quintuples vainqueur de la compétition pendant plus d’une demi-heure, avant de s’effondrer en encaissant deux buts juste avant la pause, (45′ et 45’+3). Deux réalisations signés Ben Waine et Kosta Barbarouses, qui ont chacun doublé la mise en seconde période (53′ et 72′). Les Tahitiens auront eu le mérite d’essayer de jouer plutôt que de faire bloc devant leur but, face à une équipe composée de joueurs professionnels.

L’équipe qu’il fallait éviter

S’ils ont atteint leur objectif initial, atteindre le dernier carré de la compétition, les Toa Aito peuvent regretter leur phase de poules en demi-teinte (une victoire, un nul, une défaite), puisqu’ils auraient évité la Nouvelle-Zélande s’ils avaient terminé en tête de leur groupe. Cette place était revenue à Fidji, qui a hérité ainsi d’un adversaire plus abordable sur le papier, le Vanuatu, dans l’autre demi-finale, prévue ce mercredi soir.