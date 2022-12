Coupe du monde 2022 : l’Argentine élimine facilement la Croatie (3-0) et se hisse en finale

L’Argentine s’est invitée pour la 6e fois en finale du Mondial après sa victoire (3-0) ce mardi contre la Croatie, incapable de reproduire son exploit de 2018 et trahie au pire moment par sa défense. Le compte-rendu de notre partenaire Europe1.

Lionel Messi à une marche du Graal ! Avec un doublé de Julian Alvarez mardi, l’Argentine a puni la Croatie (3-0) en demi-finale de la Coupe du monde de football 2022 et offert à son capitaine une nouvelle finale planétaire dimanche, contre la France ou contre le Maroc, opposés mercredi.

Huit ans après avoir buté sur l’ultime échelon du Mondial 2014 (1-0 contre l’Allemagne), l’Albiceleste semble portée par une mission sacrée au Qatar : hisser son capitaine et numéro 10 sur le toit du monde, à la même altitude que l’icône Diego Maradona.

Messi en grande forme

Et après l’Australie en huitièmes (2-1), après les Pays-Bas en quarts (2-2 a.p., 4 t.a.b. à 3), c’est cette fois la Croatie, vice-championne du monde 2018, qui a succombé en demi-finale devant l’allant argentin et la magie de son numéro 10.

Meilleur écuyer du « Roi Leo », l’intenable Julian Alvarez a d’abord provoqué un penalty, transformé par Messi (34e) qui rejoint du même coup Mbappé en tête du classement des buteurs avec une 5e réalisation. Le jeune attaquant de Manchester City a ensuite doublé la mise au bout d’une contre-attaque échevelée, avec toute la réussite de ses 22 ans et de deux contres favorables (39e). Mais Messi reste Messi : sur le troisième but, c’est la star du Paris SG qui a fait tourner en bourrique la défense croate avant de servir en retrait Alvarez (69e), auteur de son 4e but dans ce Mondial.

Dans un stade de Lusail acquis au camp ciel et blanc, ces buts ont libéré les milliers de supporters argentins massés dans les gradins, religieusement dévoués à la cause de « leur » Messi (35 ans) malgré les difficultés initiales de l’Albiceleste au Qatar (dont une défaite 2-1 contre l’Arabie saoudite).

Crève-coeur pour Modric

Ils espèrent être tout aussi nombreux et tout aussi joyeux dimanche pour la finale, programmée dans le même stade, alors que la Croatie devra se contenter du match pour la troisième place samedi, contre le perdant de l’autre demi-finale, France-Maroc, programmée mercredi.

Ce dénouement est un crève-coeur pour les Croates et pour leur maître à jouer Luka Modric (37 ans), qui rêvait sans doute de la plus belle des scènes pour achever sa carrière en Coupe du monde… même si un possible troisième podium mondial après 1998 (3e) et 2018 (2e) récompenserait l’immense talent footballistique de ce petit pays de moins de 4 millions d’habitants.

Qui se dressera dimanche sur la route de Messi et de tout un peuple ? La France, championne du monde en titre et bourreau de l’Argentine en huitièmes en 2018 (4-3) ? Ou bien l’étonnant Maroc, première équipe africaine qualifiée pour le dernier carré et emblème du monde arabe ?

Messi dans la lumière

En attendant, entre Messi et Modric, le duel des Ballons d’Or n’a pas vraiment eu lieu mardi soir, tant l’Argentine a rapidement sanctionné les errements défensifs des Croates. Le score, miroir de la retentissante victoire croate en phase de poule du Mondial-2018 (3-0), a aussi un air d’affront lavé pour l’Albiceleste.

Il n’y a guère eu qu’un petit pont de Modric pour enthousiasmer les supporters aux damiers en début de match, avant que Messi ne prenne toute la lumière : avec le 11e but de sa carrière en Coupe du monde, voilà la « Puce » seule en tête des buteurs argentins dans l’histoire de la compétition reine. Au passage, sa titularisation mardi lui a valu d’égaler le record du nombre de matches joués en Coupe du monde, avec 25 rencontres, autant que l’Allemand Lothar Matthaüs (de 1982 à 1998).

La 26e devrait arriver rapidement : dimanche, pour la sixième finale mondiale de l’histoire de l’Albiceleste, Messi et sa bande peuvent décrocher un troisième titre après 1978 et 1986, qui ferait du petit lutin mutique l’égal d’un autre petit attaquant de légende, Diego Maradona, consacré il y a 36 ans et décédé en 2020. Et pour tout le peuple argentin, « Diego » attend « Leo » au paradis du football.

