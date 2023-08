Coupe du monde féminine : la France surclasse le Maroc

« L’objectif est rempli. On en veut toujours un peu plus mais c’est bien. Maintenant, il faut se projeter sur ce quart de finale contre le pays organisateur (l’Australie). On a égalé la performance d’il y a quatre ans. On sait ce pourquoi on est venu ici, l’objectif prioritaire c’est de faire mieux que ce que l’équipe de France avait fait en 2011 (une demi-finale perdue face aux Etats-Unis), donc on sait ce qu’il nous reste à faire. On a les capacités pour le faire. Après on le sait d’avance, ça sera un match qui ne sera pas facile (face à l’Australie), mais pas facile pour les deux équipes ».

Eugénie Le Sommer, attaquante de l’équipe de France : « C’est ce qu’on était venu chercher. On est qualifiées, c’est le plus important. On ne voulait pas prendre cette équipe à la légère parce qu’on savait qu’elles avaient fait une bonne phase de groupe. Elles ont quand même éliminé l’Allemagne donc elles ont de la qualité dans leur équipe, il fallait les prendre au sérieux dès le début du match. Ca nous a facilité la tâche de marquer assez vite et ça nous a bien lancé. Ça fait toujours plaisir de marquer. L’équipe tourne bien. On arrive avec de la confiance et c’est important aussi pour la suite. On est prêtes pour ce quart de finale ».