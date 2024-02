Coupure d’Honotua : l’OPT soupçonne une défaillance à Hawaii

Onati, filiale télécom l’OPT, pense avoir localisé la panne qui paralyse le câble Honotua depuis samedi. Des contrôles physiques doivent être menés sur la plage de Big Island où le câble est atterré, et une équipe polynésienne va être envoyée sur place dans les prochains jours. En attendant, le trafic de données, redirigé vers le câble Manatua qui nous relie les Samoa, est perturbé pour tous les internautes. Onati négocie en ce moment même des capacités supplémentaires en direction de Sydney pour le fluidifier.

Enquête en eaux profondes pour Onati, qui gère les câbles sous-marins de l’OPT. Samedi soir la filiale télécom avait annoncé une « coupure de liaison » survenue sur Honotua. Ce câble posé en 2010 relie le fenua à Hawaii et donc aux États-Unis et voit donc passer l’essentiel du trafic de donnée des entreprises, administrations et particuliers de Polynésie. Un trafic qui a dû être « routé intégralement » sur le câble Manatua, lancé en 2020, et qui lie le fenua aux Samoa en passant par les Cook. La déviation fonctionne, mais reste problématique puisque les capacités de bande passante sur cette route sont plus faibles : 50Gb/s maximum, ce qui est « légèrement inférieur » à ce que consomme la Polynésie dans les heures de pointe du début de soirée. Résultat, donc : des ralentissements observables un peu partout dans le pays sur les connexions au réseau.

Pour y remédier, Onati a lancé des « investigations », toujours en cours, mais qui ont déjà permis de localiser la panne. Ou du moins de dresser une hypothèse crédible sur cette localisation. Les services techniques de la société pensent que la coupure de liaison a eu lieu à la jonction entre les parties marine et terrestres du câble côté Hawaii, à un peu moins de 4 kilomètres de la station d’atterrage. À savoir quelque part sur la plage de Spencer Beach, à Kawaihae, dans le Nord de Big Island. Pour valider cette hypothèse, la filiale de l’OPT a demandé à ses partenaires d’Hawaiian telecom, dont la responsabilité ne commence normalement qu’à la station, d’aller faire une inspection visuelle – et photographique – du tronçon ce lundi. Mais ce seront bien les équipes d’Onati, formées à ce genre d’intervention, qui devront effectuer la réparation. Des techniciens devraient s’envoler d’ici quelques jours, et l’OPT espère avoir réglé le problème d’ici la semaine prochaine.

En attendant des contacts ont été pris à avec les gestionnaires du câble Hawaikinui qui relie l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis en passant par les Samoa. L’idée est de débloquer temporairement une dizaine de Gb/s de bande passante, en direction de Sydney, pour éviter la congestion du réseau polynésien aux heures de pointe. À noter que Honotua, qui fête cette année ses 14 ans, avait aussi été endommagé en 2023, avec, déjà, des conséquences sur la connexion au fenua.