Cour d’assises : il tue son rival et frappe son ex-femme par jalousie

La dernière session de la cour d’assises de l’année a démarré ce mardi matin avec à la barre un homme de 35 ans, accusé d’avoir assassiné le compagnon de son ex-compagne le 18 juillet 2020 à Pirae. À l’origine de ce drame, la jalousie d’un père de famille qui n’a pas supporté d’imaginer celle qu’il considérait comme « sienne » dans le lit d’un autre homme.

« Un couple comme un autre », c’est de cette manière que le conseil de l’accusé a qualifié les ex-amants. Et pourtant l’histoire qui amène ces jeunes parents devant la cour d’assises n’a rien de normal. Les faits se sont déroulés il y a deux ans, à Pirae. Le 18 juillet, à l’aube, l’accusé, un homme de 35 ans, s’est introduit chez le nouveau compagnon de son ex, et l’a assassiné en le poignardant. Il a aussi violenté la femme qui l’avait quitté quelques semaines auparavant. Il lui a assené des coups de poing, de pied et l’aurait trainée jusqu’à la rivière située non loin du domicile alors qu’elle était inconsciente. Pour ce premier jour d’un procès prévu sur trois journées, la cour s’est penchée sur la personnalité de l’accusé avant d’entendre, dans l’après-midi, son ex-compagne. Aujourd’hui la jeune femme qui a refait sa vie est enceinte, et si elle s’en sort finalement indemne elle a évité le pire de peu. Pour son avocat, Me Loyant, il s’agit ni plus ni moins d’un féminicide. « Il faut que le territoire en fasse une cause prioritaire, comme les violences conjugales qui sont incroyablement nombreuses chaque semaine. »

A l’origine de ce drame qui a couté la vie à un homme, la jalousie extrême d’un père de famille qui n’a pas accepté la séparation avec la mère de ses enfants, qu’il considérait comme sienne. Et s’il est accusé d’assassinat, son conseil Me Tefan compte jouer sur le fait qu’il n’a pas prémédité son acte : « Il n’y a pas eu de plan ou de réflexion spécifique pour commettre le meurtre. »

Le procès se poursuit ce mercredi avec, entre autres, l’audition des proches du défunt.