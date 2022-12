Course à pied : deux épreuves pour garder la forme en période de fêtes

Les fêtes sont là et pour rester en forme malgré les excès, la section athlétisme de Tefana propose deux courses durant le mois de décembre. La première, la Corrida de Faa’a aura lieu ce samedi, et la seconde, la Nike St Sylvestre, est prévue le 31 décembre.

Deux courses pour garder la forme, c’est ce que propose la section athlétisme de l’AS Tefana à l’approche des fêtes de fin d’année. La première épreuve, La Corrida de Faa’a, aura lieu ce samedi 10 décembre. Au programme de cette épreuve inscrite depuis 26 ans au calendrier fédéral, un parcours sur route de 8 km . Le départ est prévu à 16h30 sous la passerelle de Carrefour Faa’a. Les coureurs partiront en direction du rond-point de Heiri pour y effectuer un demi-tour avant de revenir sur leur pas pour une arrivée jugée sur le parking de Carrefour. Plutôt dédiée à un public aguerri, la Corrida de Faa’a sera suivie par la Nike St Sylvestre. Une fin d’année sportivement chargée qui donne la possibilité à tous de garder la forme même en période de fêtes. « On va bien manger et beaucoup boire, s’amuse Francoise Aubry, présidente de l’AS Tefana athlétisme. Donc j’invite les personnes à venir bien transpirer avant de se remplir. »

Cette deuxième et dernière épreuve qui vient clore l’année en beauté aura donc lieu quelques heures avant le passage à la nouvelle année. Le départ de cette ultime course est prévu à 16h30 à la mairie de Faa’a. Au menu, un parcours de 4,5 km sur la route Nelson Mandela. Plus d’informations sur la page Facebook de Tefana Athlétisme.