Courses : toujours plus de public à l’hippodrome

Près de 600 personnes ont fréquenté l’hippodrome de Pirae, qui accueillait ce dimanche la deuxième journée de course du Heiva. L’épreuve reine, la traditionnelle course au galop sans selle et en pareu a été de nouveau remportée par la bien-nommée Heiva montée par Juliette Touvron.

Faire des courses un « rendez-vous populaire et familial ». C’est l’objectif de l’association hippique polynésienne, qui à chaque journée de compétition gagne un peu plus son pari. Et particulièrement pour ces courses du Heiva organisées en partenariat avec le ministère de la Culture. La deuxième journée a eu lieu ce dimanche à Pirae, et c’est environ 600 personnes qui ont fréquenté l’hippodrome dans l’après-midi. Soit une centaine de plus que le 12 juin, et les organisateurs parient sur une foule encore plus large le 31 juillet pour la dernière journée des courses « Pareu ». « Ca va crescendo, se félicite Alain Santoni, trésorier adjoint de l’association hippique et d’encouragement à l’élevage en Polynésie (AHEE), et commentateur des courses au micro. Les gens viennent passer un bon moment, ils viennent pour le pari mutuel, qui est un jeu d’argent un peu différent, et pour voir des disciplines très variés. Il y a du trot, de l’amble, du galop et bien sûr la course en pareu ».

La « Pareu Heiva Iti » est effectivement l’épreuve reine de la journée : cinq chevaux, montés à cru, en pareu et couronne de fleurs, s’affronte sur un galop de 800 mètres. « Il y a très peu de pays au monde où on peut voir ça, et c’est une tradition du fenua qu’on veut maintenir, reprend Alain Santoni. Et ce sont des chevaux nés localement de père et mère nés localement, donc ça nous permet aussi de promouvoir l’élevage ».

Doyenne et favorite de la course, Heiva, une jument de 13 ans montée par Juliette Touvron n’a pas déçu le public en remportant la course, comme le 12 juin. Le duo en est à sa 63e victoire en cinq ans. « Elle a toujours autant d’énergie, c’est super, s’enthousiasme la jeune femme, qui va bientôt fêter ses 20 ans. Et après deux ans de Covid compliqué, ça fait du bien de voir autant de monde qui revient et qui aime les courses, et ça nous fait encore plus plaisir de monter avec du public qui nous encourage ».

La prochaine journée de course « Pareu » aura lieu le 31 juillet à l’hippodrome de Pirae.