Covid : 107 cas supplémentaires et un décès au cours du week-end

Alors que le Président de la République exhorte à la vaccination, le regain de contaminations à la Covid-19 continue en Polynésie. Vendredi dernier était qualifiée de pire journée depuis le mois de janvier, avec 51 dépistages positifs en 24 heures. Ce lundi, ce sont 107 cas qui sont détectés en 72 heures.

Les dépistages positifs à la Covid-19 effectués depuis vendredi matin par les services de santé de Polynésie portent le nombre de cas actifs de 190 à 257. Un nouveau décès lié à l’épidémie est malheureusement à déplorer et le nombre d’hospitalisations passe de 8 à 17, dont 4 en réanimation. Les autorités avaient appelé la semaine dernière la population à « ne pas baisser la garde » au vu de la fragile situation sanitaire. Le variant Delta » qui est arrivé début juillet est réputé beaucoup plus contagieux, est à l’origine de la recrudescence de cas. En parallèle, la vaccination continue de progresser mais reste insuffisante malgré les doses de vaccin disponibles (30% de la population). La semaine dernière, le rythme de vaccination a observé un rebond important en métropole qui a eu un écho au fenua, certes, mais faible. Ce sont un peu plus de 1 000 personnes qui ont reçu une dose de vaccin ce weekend. Le Président de la République a appelé a « utiliser cette arme qui est à notre disposition contre l’épidémie ».