Covid : 117 cas actifs et 6 hospitalisations

36 nouveaux cas de Covid ont été identifiés ces dernières 24 heures, alors que les autorités sanitaires continuent leurs enquêtes autour des clusters identifiés à Tahiti.

Plusieurs centaines de personnes ont été testées ces derniers jours, après la découverte de plusieurs foyers de contamination de Covid liés à des établissements de santé (hospitel de Pirae, clinique Cardella à Papeete) ou à des lieux de fête. Plusieurs de ces contaminations ont été confirmées, la semaine dernière, comme des cas de variant Delta, plus contagieux que la souche originelle de Covid. Les analyses sont encore en cours pour déterminer à quel point ce variant est en circulation au fenua. Du côté des hôpitaux, six patients sont traités pour des symptômes graves, soit un de plus qu’hier. Deux ont dû être placés en réanimation.

Si les autorités ont plusieurs fois rappelé, ces derniers jours, que la vaccination était le meilleur moyen de prévenir une nouvelle vague de Covid, ni leur message, ni le durcissement du discours et des mesures au niveau national ne semblent avoir eu un impact significatif au fenua. Moins de 4 500 doses ont été administrées ces sept derniers jours, alors que la Polynésie en utilisait jusqu’à 12 000 par semaine fin mai. Plus de 80 000 Polynésiens ont déjà fréquenté les centres, mais ils représentent moins de 30% de la population totale, contre 55,5% au niveau national. Au niveau mondial, 3,7 milliards de doses ont été administrées depuis le début de l’année, et 31,4 millions de doses sont actuellement injectées chaque jour.