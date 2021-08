Covid : 13 décès en une journée

Les voyants sont toujours au rouge dans le bulletin épidémiologique de ce mardi : 13 décès en 24 heures, 2164 cas dépistés, près de 300 hospitalisations et 2 personnes de plus en réanimation. La Polynésie, territoire avec le plus fort taux d’incidence de France, ne semble pas encore voir le bout du tunnel.

Ce sont tous les services de santé du Pays qui subissent à présent les conséquences de cette vague épidémique. Au Taaone, les 237 hospitalisations en filière mobilisent l’essentiel des moyens humains et des centaines d’autres patients, atteints par des maladies chroniques ou par des troubles passagers voient leurs interventions, reportées, annulées, ou, en cas d’urgence, délocalisée vers les cliniques, dont l’activité est aussi fortement marquée par l’épidémie. La réanimation accueille désormais 38 Polynésiens en « défaillance vitale » du fait du virus. 57 autres malades du Covid sont hospitalisés dans les hôpitaux de Moorea et Raiatea, eux aussi saturés.

Au total, 13 personnes sont décédées en seulement 24 heures des suites du Covid. Un chiffre exceptionnel pour la Polynésie, qui connaît dans une année classique entre 1400 et 1600 décès (soit 4 à 5 décès par jour) toutes causes confondues. Le nombre total de victimes du Covid depuis mars 2020 passe à 224 personnes, dont 81 depuis le 16 juillet.

En parallèle l‘affluence dans les centres de vaccination est sans précédent. 114 978 personnes ont reçu au moins une dose (environ 41% de la population totale du fenua) dont 89 945 personnes sont complètement vaccinées (environ 30%). 17329 doses ont été injectées en 7 jours, un record depuis janvier. Mais ces personnes ne seront pleinement vaccinées que dans 5 à 7 semaines, après leur seconde dose.