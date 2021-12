Covid : 14 voyageurs placés en isolement administratif depuis lundi

Les tests systématiques menés à l’aéroport ont permis depuis lundi de dépister 14 cas de Covid, dont 8 sur le seul vol arrivé ce jeudi matin.

Huit passagers du vol Air France arrivé ce matin en provenance de Los Angeles et Paris ont été placés à l’isolement. Testés positifs par les agents de l’Institut Malardé, ils ont fait l’objet, après demande du Pays, d’un arrêté de placement en isolement administratif, à domicile, dans un hôtel ou un centre dédié, sous contrôle de la police ou de la gendarmerie. S’ajoutent six autres voyageurs, résident de retour de congé ou touristes, qui ont subi le même sort depuis lundi à la sortie de vols en provenance des États-Unis. Rien ne prouve, bien sûr qu’il s’agisse à chaque fois du nouveau variant Omicron, réputé moins dangereux mais plus contagieux que le Delta. Mais c’est fort probable : d’après Santé publique France, 62,4% des nouveaux cas enregistrés en métropole relèvent désormais d’Omicron. Le taux est encore plus fort à Paris. Les États-Unis estiment à 59% la part du nouveau variant dans les nouvelles infections. Et elles sont nombreuses : plus de 200 000 tests positifs en 24 heures en métropole, où le ministre de la Santé Olivier Véran a estimé mercredi qu’environ 10% de la population serait « cas contact », et 488 000 nouveaux cas actifs aux États-Unis. Le seul état d’Hawaii rapporte ce matin plus de 3 500 nouvelle infections.

Cette pression mondiale a poussé les autorités nationales et polynésiennes à resserrer les contrôles des voyageurs. Si la communication a été confuse ces derniers jours, notamment du côté du Pays, le haut-commissaire Dominique Sorain assure que le protocole est désormais « consolidé », avec des tests obligatoires dans les 24 heures avant le départ du vol et avant de quitter à l’aéroport à l’arrivée :