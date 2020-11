Covid-19 : 103 Polynésiens hospitalisés, dont 24 en réanimation

Alors que les autorités doivent décider du prolongement ou du renforcement des mesures sanitaires, le nombre d’hospitalisations en filière Covid a passé un nouveau cap ce jeudi.

103 patients sont aujourd’hui soignés en filière Covid, soit 16 de plus qu’une semaine auparavant. Une mauvaise nouvelle, le taux de saturation du CHPF étant l’indicateur choisi par les autorités pour déclarer ou non un nouveau confinement. Une décision doit être prise d’ici lundi 16 novembre, date d’échéance de l’arrêté du haussariat fixant les restrictions sanitaires actuelles. Pour rappel, le CHPF avait sanctuarisé 100 lits pour les patients Covid+ à la fin du mois d’octobre. Cette capacité peut être poussée jusqu’à 186 avec, bien sûr, des conséquences en terme de places et de soignants disponibles pour les patients non contaminés par le virus.

Sur ces 103 patients, 24 sont pris en charge en service d’anesthésie – réanimation. Un service qui peut ouvrir jusqu’à 45 lits, avec là encore, beaucoup de contraintes du côté des effectifs de soignants, très spécialisés. Le nombre de cas confirmés, lui, n’augmente que de 169 unités ces dernières 24 heures, contre près de 300 par jour sur les deux dernières semaines. Les données communiquées par les autorités ne permettent pas de savoir si une plus faible proportion de cas positifs se sont présentés à l’institut Malardé, ou si le rythme des analyses a simplement baissé du fait du 11 novembre férié. Aucun nouveau décès lié au Covid n’est a déplorer ce jeudi.